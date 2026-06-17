فخ التليجرام.. استدراج أطفال لاستغلالهم جنسيًا وبيع صورهم لآخرين

قصة-مارينا ميلاد:

لأشهر جمعنا خيوطا تكشف الجانب المظلم من تطبيق تليجرام حيث تستغل صور الأطفال - ذكورا وإناثا- وتباع في قنوات سرية لمئات أو آلاف المشتركين..خلف شاشات الألعاب الإكترونية وإعلانات 'العمل من المنزل وبأكثر من طريقة أخرى، قد يبدأ كل شئ،

- هذه القصة تم إنتاجها بدعم مركز بوليتزر للصحافة.

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