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فخ التليجرام.. استدراج أطفال لاستغلالهم جنسيًا وبيع صورهم لآخرين

كتب : مارينا ميلاد

03:38 م 17/06/2026 تعديل في 04:51 م

استغلال أطفال وبيع موادهم المصورة عبر التليجرام

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قصة-مارينا ميلاد:

لأشهر جمعنا خيوطا تكشف الجانب المظلم من تطبيق تليجرام حيث تستغل صور الأطفال - ذكورا وإناثا- وتباع في قنوات سرية لمئات أو آلاف المشتركين..خلف شاشات الألعاب الإكترونية وإعلانات 'العمل من المنزل وبأكثر من طريقة أخرى، قد يبدأ كل شئ،

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- هذه القصة تم إنتاجها بدعم مركز بوليتزر للصحافة.

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