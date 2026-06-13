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تحتاج لوقت.. شكاوى من صعوبة امتحان فيزياء الثانوية الأزهرية بجنوب سيناء -صور

كتب : رضا السيد

12:48 م 13/06/2026
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    لجان الامتحانات
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    متابعة الامتحانات
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    مناقشة الطلاب
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    تفقد اللجان

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اشتكى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية "القسم العلمي" بمحافظة جنوب سيناء، من صعوبة أسئلة مادة الفيزياء، والتي أدوا فيها الامتحانات اليوم السبت، خلال فترة واحدة استمرت من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً.

تفوق الطالب المتوسط وتحتاج لوقت إضافي

وقال الطالب محمد إبراهيم، من معهد طور سيناء، إن معظم أسئلة الفيزياء جاءت غير مباشرة وتفوق مستوى الطالب المتوسط، فضلاً عن كونها تحتاج إلى وقت أطول للإجابة والمراجعة.

واتفق معه في الرأي الطالب أيمن محمود، من ذات المعهد، مؤكداً أن الأسئلة رغم ورودها من داخل المقرر الدراسي، إلا أنها تميزت باللف والدوران وكانت تتطلب وقتاً إضافياً لحلها.

من جانبها، أوضحت الطالبة منة الله علي، أن الامتحان تضمن نقاطاً متعددة وغامضة صُممت خصيصاً لقياس مستوى الطالب المتفوق، مما شكل عبئاً كبيراً وصعوبة بالغة على الطلاب المتوسطين داخل اللجان.

جولات ميدانية لمتابعة لجان امتحانات الثانوية الأزهرية

على الجانب التنفيذي، أكد الدكتور مصطفى نجيب محمود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، أنه أجرى جولة تفقدية موسعة بلجنة معهد فتيات طور سيناء؛ لمتابعة سير أعمال الامتحانات والاطمئنان على الانضباط، مشيراً إلى أنه استمع لآراء عدد من الطالبات اللاتي أكدن له أن الأسئلة لم تخرج عن حدود المقرر الدراسي.

وأضاف "محمود" أنه يتابع سير وانتظام اللجان بجميع الإدارات عن كثب، حيث جرى التشديد على توفير الأجواء الهادئة والمناسبة للطلاب، والالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية المنظمة للامتحانات بما يضمن أداء الطلاب للاختبارات في سهولة ويسر، مشيداً بجهود رؤساء اللجان والمراقبين في ضبط العمل.

وأشار رئيس المنطقة الأزهرية إلى أن اللجان اتسمت بالهدوء التام والانضباط منذ انطلاق ماراثون الامتحانات وحتى اليوم، مؤكداً أن غرفة العمليات الرئيسية بالمنطقة لم تتلقَ أي شكاوى رسمية بشأن الأسئلة، كما لم يجرِ رصد أي تجاوزات أو حالات إخلال بنظام الامتحانات داخل اللجان.

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امتحانات الثانوية الزهرية تعليم جنوب سيناء امتحان الفيزياء

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