قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل "شيماء عبد العال" مرشحة مجلس نواب سابقة وأفراد أسرتها، بعد ضبطهم في مشاجرة على الميراث بحلوان.

كشف ملابسات مشاجرة شيماء عبد العال وأسرتها

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على "شيماء عبد العال" المرشحة السابقة عن دائرة حلوان ونجلها، وشقيقتها ونجلها وزوجة شقيقها، لخلافات حول الميراث.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقاطع فيديو جرى تداولها عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعت خلالها "شيماء عبدالعال" قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي عليها ومنعها من دخول منزلها، مع الزعم بتواطؤ رجال قسم شرطة حلوان ورفضهم فحص الواقعة.

تبين من الفحص الأمني أنه بتاريخ 1 يونيو الجاري، تبلغ لقسم شرطة حلوان بوقوع مشاجرة بين طرفين من عائلة واحدة بسبب خلافات حول ميراث عقار، الطرف الأول "صاحبة المنشور ونجلها"، والطرف الثاني "شقيقتها ونجلها وزوجة شقيقها".

وأسفرت المشاجرة عن إصابات متبادلة، وجرى ضبطهم في حينه وإحالتهم للنيابة التي قررت إخلاء سبيلهم عقب تصالحهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تجدد مشاجرة شيماء عبد العال وأفراد أسرتها

ورصدت المتابعة الأمنية تجدد المشاجرة بين الأقارب مرة أخرى بتاريخ 9 يونيو، واستخدم خلالها المتنازعون الزجاجات الفارغة والسلاسل الحديدية والعصي الخشبية في التعدي على بعضهم البعض، مما تسبب في حالة من الذعر بالمنطقة قبل تدخل قوات الأمن للسيطرة على الموقف.

نجحت القوات في ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في التعدي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب المتعلق بخلاف الميراث، لتفند التحريات كافة المزاعم التي روجتها السيدة بشأن تواطؤ الأمن، حيث ثبت أن الإجراءات القانونية اتخذت بكل حزم منذ اللحظة الأولى، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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