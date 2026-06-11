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مصرع كبير صيادلة بمستشفى الحسين الجامعي في حادث سير

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

12:18 م 11/06/2026 تعديل في 12:38 م

مستشفى الحسين الجامعي

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لقي الصيدلي عبدالغني عصام، كبير صيادلة بقسم الأورام بمستشفى الحسين الجامعي، مصرعه صباح اليوم، إثر حادث سير، بحسب ما أعلنه مستشفى الحسين الجامعي، التابع لكلية طب البنين بجامعة الأزهر بالقاهرة.

ونعت جامعة الأزهر، وكلية طب البنين بالقاهرة، ومجلس إدارة مستشفى الحسين الجامعي، الصيدلي عبدالغني عصام، وتقدمت بخالص العزاء لأسرته ومحبيه.

ونعى الدكتور وائل الششتاوي، رئيس قسم علاج الأورام بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله الدكتور عبد الغني عصام، كبير صيادلة القسم، داعية الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يعفو عنه، ويكرم نزله، ويجعل الجنة مثواه، وأن ينجيه من النار..

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جامعة الأزهر مستشفى الحسين مصرع صيدلي

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