إذا كنت تخطط لقضاء مصيف ممتع مع أسرتك في مدينة شرم الشيخ الساحرة، وتخشى الأسعار المرتفعة للفنادق؛ فإن "المدينة الشبابية" تفتح أبوابها لتقديم الحل السحري كواحدة من أفضل الوجهات المصيفية الاقتصادية "على قد الإيد"، حيث تجمع بين الإقامة الفندقية المتميزة والخدمات الترفيهية بأسعار رمزية تناسب البسطاء ومحدودي الدخل.

أسعار الغرف والإقامة بالمدينة الشبابية في شرم الشيخ

محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أكد أن المدينة الشبابية لا تقتصر على استقبال الرياضيين فقط، بل تفتح أبوابها لجميع الرواد والمواطنين بأسعار مدعمة، لافتا إلى أن المدينة تضم فندقاً سياحياً مصنفاً بفئة (3 نجوم) يوفر خيارات إقامة متنوعة تناسب العائلات والشباب.

وأوضح أن أسعار الغرف تبدأ من 700 جنيه فقط في الليلة (بدون وجبات)، وهو سعر لا يقارن بأسعار الفنادق السياحية الأخرى في شرم الشيخ، وعن أنواع الغرف أشار إلى توفر غرف ثنائية، وثلاثية، ورباعية، بالإضافة إلى "أجنحة" وغرف عائلية كبرى تتسع لـ 5 أفراد، بطاقة استيعابية إجمالية تصل لـ 500 نزيل.

مرافق ترفيهية مجانية ومجهزة بالمدينة الشبابية في شرم الشيخ

وأشار إلى أن الإقامة في المدينة الشبابية تتميز بأنها تمنحك وأطفالك فرصة الاستمتاع بمرافق مجهزة على أعلى مستوى تضاهي الفنادق الكبرى، وتشمل: حمامات سباحة ترفيهية وأخرى أولمبية وتدريبية لقضاء وقت ممتع في السباحة، ملاعب نجيل صناعي ومساحات خضراء واسعة لممارسة التمارين الرياضية والألعاب المختلفة، صرح رياضي عالمي يضم مجمعاً للسكواش، وملعب كرة قدم قانوني، وصالة مغطاة كبرى تستوعب 3 آلاف متفرج.

المدينة الشبابية في شرم الشيخ قبلة عالمية على أرض سيناء

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه المدينة أقيمت عام 2010 على مساحة 42 ألف متر مربع بتكلفة بلغت 200 مليون جنيه، ونجحت على مدار السنوات الماضية في استضافة أكثر من 70 بطولة دولية ومحلية (مثل بطولة التايكوندو للقارات)، مما يجعلها ليس مجرد مكان للإقامة، بل منتجعاً سياحياً وترفيهياً متكاملاً يوفر لك ولأسرتك رحلة العمر بأرخص الأسعار الممكنة.