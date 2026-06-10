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إصابة معلمين في حادث أثناء توجههما لامتحانات الشهادة الإعدادية ببني سويف - صور

كتب : أحمد الجندي

11:26 م 10/06/2026
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    إصابة معلمين في حادث انقلاب دراجة نارية ببني سويف (2)

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تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بمحافظة بني سويف، يفيد بإصابة معلمان إثر انقلاب دراجتهما النارية على طريق سمسطا بمحافظة بني سويف، أثناء توجههما لأداء عملهما كمراقبين بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية ، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، قبل نقلهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية اللازمة.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، مصطفى الديب رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بني سويف، و يحيى سعدرئيس اللجنة النقابية للعملمين بمركز سمسطا، و محمد سلومة رئيس اللجنة النقابية بندر بني سويف بالتوجه إلى المستشفى لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والاطمئنان عليهما.

تسخير جميع الإمكانيات اللازمة لضمان حصولهما على أفضل رعاية طبية ممكنة

وخلال مرافقة أعضاء النقابة للمعلمين المصابين بالمستشفى ، أكد مصطفى الديب ، على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة للمعلمين المصابين، ومتابعة حالتهما الصحية ، مشدداً على تسخير جميع الإمكانيات اللازمة لضمان حصولهما على أفضل رعاية طبية ممكنة حتى تمام شفائهما.

النقابة تقف دائمًا إلى جانب أعضائها في مختلف المحافظات

وأعرب خلف الزناتى نقيب المعلمين، عن تمنياته بالشفاء العاجل للمعلمين المصابين، والعودة إلى أسرهما وعملهما في أقرب وقت، مؤكدًا أن النقابة تقف دائمًا إلى جانب أعضائها في مختلف المحافظات خاصة خلال فترة المراقبة بالامتحانات.

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خلف الزناتي بني سويف الشهادة الإعدادية

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