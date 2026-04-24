المشاركون في ملتقى التوظيف يحذرون من الخوف من الفشل: خطوة فى طريق التعلم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بدء نشر نماذج "البوكليت" في مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك ضمن خطة شاملة لإتاحة نماذج استرشادية لجميع المواد خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وتحت إشراف الدكتور محمد جمال، مدير عام التعليم العام والتجريبيات.

وأكدت المديرية، أن هذه الخطوة تستهدف دعم الطلاب أكاديميًا، وتعريفهم بشكل عملي بنظام الامتحانات الجديد، من خلال التدريب على شكل الأسئلة داخل كراسة «البوكليت»، بما يسهم في تنمية مهارات إدارة الوقت أثناء أداء الامتحان.

وأوضحت أن نشر النماذج يتم بشكل متتابع عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى جانب الصفحات الرسمية التابعة للإدارات التعليمية، بما يضمن سهولة الوصول إليها من قبل الطلاب وأولياء الأمور.

من جانبها، أكدت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن الهدف من إتاحة هذه النماذج هو رفع مستوى جاهزية الطلاب، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم، مشيرة إلى أن المديرية تسعى بشكل مستمر إلى تطوير آليات التقييم بما يتماشى مع منظومة التعليم الحديثة.

واختتمت المديرية بيانها بتوجيه التمنيات لجميع الطلاب بالتفوق والنجاح خلال الفصل الدراسي الحالي.