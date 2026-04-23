أصدرت الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني "إتقان" برئاسة الدكتور محمد موسى عمارة، بيانًا رسميًا استعرضت فيه حصاد أعمالها خلال الربع الأول من عام 2026، في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأكد البيان، أن الهيئة نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق عدد من الإنجازات المهمة على مستوى الشراكات والتدريب وبناء القدرات، بما يعكس حالة من النشاط المكثف داخل منظومة العمل.

نشر ثقافة الجودة وتدريب معلمي التعليم الفني

في مجال التعاون المؤسسي، أوضح البيان، أن الهيئة وقّعت بروتوكولي تعاون؛ الأول مع الأكاديمية المهنية للمعلمين بهدف نشر ثقافة الجودة وتدريب معلمي التعليم الفني على معايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي، ضمن برامج تأهيل الحصول على شهادة الصلاحية، والثاني مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعزيز التكامل ورفع كفاءة وحدات ضمان الجودة في المديريات التعليمية.

تأهيل فريق من المدربين داخل الوحدة المركزية

انتهت الهيئة من تأهيل فريق من المدربين داخل الوحدة المركزية لتحسين وضمان جودة التعليم الفني، بهدف إعداد كوادر قادرة على دعم المؤسسات التعليمية في استيفاء متطلبات الاعتماد، وتهيئة البرامج للتقدم الرسمي للاعتماد.

الاعتماد المؤسسي والبرامجي

في محور التدريب، نفذت "إتقان" حزمة برامج متخصصة شملت المراجعة الخارجية، والاعتماد المؤسسي والبرامجي، وتنمية مهارات المراجعين، بالإضافة إلى برامج تدريب المدربين (TOT)، وذلك داخل مقر الهيئة وعدد من المحافظات، من بينها دمياط وكفر الشيخ والفيوم.

وعلى صعيد التعاون الدولي، عقدت الهيئة لقاءات موسعة مع عدد من الشركاء الدوليين، من بينهم مؤسسة التدريب الأوروبية (ETF) ومفوضية الاتحاد الأوروبي، إلى جانب هيئات جودة تعليم من الأردن، ومؤسسات وطنية مثل اتحاد الصناعات المصرية، بهدف ربط مخرجات التعليم الفني والتقني باحتياجات سوق العمل.

كما نظمت الهيئة ورش عمل بمشاركة ممثلين عن المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي ورؤساء الجامعات التكنولوجية ومديري المعاهد الفنية، لمناقشة معايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي في التعليم التقني، وشروط التقدم للاعتماد.

وشهد الربع الأول كذلك ورشة عمل دولية بالتعاون مع مؤسسة ETF بمشاركة خبراء من عدة دول أوروبية، إلى جانب شركاء تنمية دوليين مثل البنك الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، لمناقشة مؤشرات قياس جودة التعليم الفني والتقني.

وأكد الدكتور محمد عمارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن ما تحقق خلال هذه الفترة يعكس تقدمًا واضحًا في تنفيذ استراتيجية "إتقان"، من خلال توسيع الشراكات وبناء القدرات وتطوير أدوات التقييم والجودة، مشددًا على استمرار العمل لتعزيز كفاءة منظومة التعليم الفني والتقني ودعم جاهزيتها لسوق العمل.

اقرأ أيضًا:

رسميًا.. وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2026