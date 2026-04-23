قال المحامي مصطفى مجدي، محامي الدكتور الراحل ضياء العوضي، إن هناك حالة من الغموض اكتنفت الفترة الزمنية التي سبقت اكتشاف الجثمان، مشيرًا إلى أنه يعتزم السفر إلى دبي لمتابعة التحقيقات وفحص التسجيلات والوقوف على أسباب الوفاة.

وأضاف "مجدي" خلال تصريحات تلفزيونية، أن خبر وفاة الدكتور العوضي كان بمثابة صدمة عارمة للأسرة التي تعيش حالة من الذهول منذ تلقي النبأ، موضحًا أن الاتصال انقطع تمامًا بالفقيد منذ يوم 12 وحتى يوم 19 من الشهر الجاري، وهو تاريخ اكتشاف الوفاة.

وأشار إلى أن السلطات الإماراتية أفادت بالعثور على الجثمان خلال 48 ساعة من الوفاة، لكن السؤال الأهم يظل قائمًا حول مصير الدكتور العوضي خلال الأيام الستة السابقة، خاصة وأن الاتصال كان مقطوعًا عنه تمامًا من أسرته وزوجته وفريقه القانوني.

وتابع أن ما أُشيع عن وفاة العوضي نتيجة جلطة لا يمكن الجزم به قبل الاطلاع على التقرير الرسمي للطب الشرعي الإماراتي، مؤكدًا أن الأسرة تنتظر وصول الجثمان إلى أرض الوطن مرفقًا بالأوراق الرسمية وصور التحقيقات لقطع الشك باليقين.

وشدد على أن الفقيد لم يكن يعاني من أي عوارض صحية قبيل سفره، حيث كانت آخر مكالمة بينهما عادية جدًا تناولت قضايا مهنية روتينية، ولم يظهر خلالها أي علامات تعب أو معاناة.

وأكد محامي الدكتور العوضي، أن الرحلة بدأت كسياحة بحتة، لكنها تحولت إلى سياحة وعمل مؤقت بعد عرض بعض الأصدقاء عليه تصوير بودكاست وأعمال إعلامية، مشيرًا إلى أن الفقيد لم يكن ينوي الاستقرار في الإمارات وكان بصدد العودة قريبًا، فيما يجري التنسيق مع القنصلية المصرية بدبي لإنهاء الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بعودة الجثمان.

اقرأ أيضًا:

مصر تبدأ إجراءات نقل جثمان ضياء العوضي من دبي للقاهرة



