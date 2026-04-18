عقد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقاءً موسعًا ضم نحو 1500 خبير تربوي من منسقي وحدة دعم وقياس جودة التعليم على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في إطار متابعة سير العملية التعليمية والعمل على تطوير الأداء داخل المدارس وتحسين جودة التعليم.

وأكد "عبداللطيف"، في بداية اللقاء، أهمية الدور الذي يقوم به منسقو الجودة في دعم العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن تحقيق جودة التعليم لا يرتبط فقط بتطوير المناهج، وإنما يعتمد على منظومة متكاملة تشمل المتابعة المستمرة والتقييم الفعّال وتحسين بيئة التعلم داخل المدارس.

وأشاد الوزير، بحسب بيان الوزارة، السبت بجهود العاملين في المنظومة التعليمية، مؤكدًا أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية في التعامل مع عدد من التحديات، من بينها خفض الكثافات الطلابية، وزيادة نسب حضور الطلاب، إلى جانب سد العجز في المعلمين، بما ساهم في استقرار العملية التعليمية.

وأوضح محمد عبداللطيف، أن جميع الخطوات التي تم تنفيذها هدفت إلى استعادة الدور الحقيقي للمدرسة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تقديم منظومة تعليمية متكاملة تليق بأبناء مصر، وأن القرارات التي يتم اتخاذها تأتي بعد دراسة الواقع الميداني وبمشاركة جميع أطراف العملية التعليمية.

إنهاء نظام الفترتين في مدارس المرحلة الابتدائية

أشار الوزير إلى أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لإنهاء نظام الفترتين في مدارس المرحلة الابتدائية بحلول عام 2027، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة دراسية مناسبة للطلاب.

كما استعرض الوزير نتائج جهود إعادة الهيكلة التي تم تنفيذها مؤخرًا، موضحًا أن نسبة حضور الطلاب وصلت إلى 87%، وهو ما يعكس تحسن مستوى الانضباط داخل المدارس، بالإضافة إلى سد العجز في معلمي المواد الأساسية على مستوى الجمهورية.

وأكد الوزير استمرار تنفيذ خطط التطوير الشامل للمنظومة التعليمية، مع تكثيف المتابعة الميدانية بما ينعكس على تحسين مخرجات التعليم وجودته، مشيرًا إلى الدور الذي تقوم به وحدة دعم وقياس جودة التعليم من خلال الزيارات الميدانية المنتظمة للمدارس.

وأوضح أن هذه الزيارات تسهم في رصد الواقع الفعلي للعملية التعليمية وتحليل البيانات بدقة، بما يساعد على تحديد نقاط القوة وفرص التحسين واتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية تسهم في تطوير الأداء داخل المدارس.

وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول التحديات التي تواجه العملية التعليمية، حيث استمع الوزير إلى مقترحات منسقي الجودة بشأن آليات العمل وسبل تحسين الأداء، كما تم استعراض أبرز المعوقات الميدانية وكيفية التعامل معها.

ووجه الوزير بسرعة وضع آليات عملية للتغلب على هذه التحديات، مع تقديم الدعم الفني لمنسقي الجودة، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءتهم بما ينعكس إيجابًا على الأداء داخل المدارس.

وفي ختام اللقاء، أشاد منسقو الجودة بالمنظومة الجديدة التي تطبقها الوزارة، مؤكدين أنها ساهمت في تعزيز الانضباط داخل المدارس وتحسين مستوى المتابعة والتقييم.

يُذكر أن وحدة دعم وقياس جودة التعليم تضم نحو 2000 خبير تربوي، وتقوم بدور رئيسي في متابعة الأداء داخل المدارس، وتنفيذ الزيارات الميدانية، ودعم المؤسسات التعليمية لتطبيق معايير الجودة وتحسين الأداء التعليمي.

