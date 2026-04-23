انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المجلس السابق لإدارة اللجنة الأولمبية الدولية، معتبرا أن الدوافع السياسة لدى ذلك المجلس أضرت بشكل كبير بالحركة الأولمبية ومبادئها.

جاء ذلك خلال كلمة بوتين في حفل توزيع جوائز الدولة للرياضيين الروس، يوم 22 أبريل الحالي في موسكو.

وقال بوتين في كلمته للرياضيين: "أنا سعيد للغاية بأن أهنئكم جميعًا على نجاحاتكم. إن أداءكم ونتائجكم تعتبر إسهاما كبيرا في إعادة تأكيد مكانة روسيا الرائدة في الرياضة العالمية، وهي مكانة راسخة لا تتزعزع، رغم كل المحاولات الملتوية لإضعافها".

وأضاف: "لقد ألحق السلوك المشين، بل والجبان، للقيادة السابقة للجنة الأولمبية الدولية، والمدفوع بدوافع سياسية، ضررًا بالغًا بالحركة الأولمبية وبمبادئها الأساسية".

وتابع حسبما نقلت صفحة وزارة الخارجية الروسية على "فيسبوك": "إن العقوبات الانتقائية المفروضة على الرياضيين الروس، بحجة إدانة تصرفات روسيا في الدفاع عن شعبنا ومصالحنا في سياق الصراع في أوكرانيا، مع تجاهل العديد من المآسي والنزاعات المسلحة المماثلة حول العالم، لم تكشف إلا عن فساد وانحياز سياسي لدى شريحة كبيرة من المؤسسة الرياضية الدولية.

وقال أيضا: "أتمنى أن تتجاوز القيادة الجديدة للجنة الأولمبية الدولية وغيرها من المنظمات الرياضية الدولية هذا الإرث في أسرع وقت ممكن، وهو إرث ثقيل ومخز تركه السابقون".