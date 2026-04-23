رسميًا.. وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2026

كتب : أحمد الجندي

06:57 م 23/04/2026

محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم

اعتمد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية نظام (5 سنوات، 3 سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج، وجدول امتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، بالإضافة إلى الجداول الخاصة بطلبة الدمج بكل نوعية.

ومن المقرر أن تنطلق بداية امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 6 يونيو 2026، وفقًا للجداول المعلنة.

ويمكن الاطلاع على جداول الامتحانات من خلال الدخول على الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي.. اضغط هنا.

وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف جداول امتحانات الدبلومات الفنية امتحانات الدبلومات الفنية التكنولوجيا التطبيقية الدبلومات الفنية التعليم الفني

