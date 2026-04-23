إعلان

بأكثر من 20 ألف فرصة عمل.. انطلاق "أسبوع التوظيف 2026" للتعليم الفني

كتب : أحمد الجندي

04:51 م 23/04/2026

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يشهد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني افتتاح فعاليات “أسبوع التوظيف لخريجي التعليم الفني 2026”، والذي يقام تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة من الأحد 26 إلى الأربعاء 29 أبريل 2026، بمركز التجارة العالمي بالقاهرة، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، واتحاد الصناعات المصرية، وشراكة دعم التوظيف.

أكبر منصة وطنية تربط خريجي التعليم الفني مباشرة بفرص العمل الحقيقية

وبحسب بيان، يأتي هذا الحدث كأكبر منصة وطنية تربط خريجي التعليم الفني مباشرة بفرص العمل الحقيقية، حيث يوفر الأسبوع التوظيفى أكثر من 20 ألف فرصة تشغيل وتدريب، بمشاركة واسعة تصل إلى 50 شركة يومياً من كبرى الكيانات الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية، في مشهد يعكس ثقة سوق العمل في كفاءة خريجي التعليم الفني المصري.

الملتقى يستقبل أكثر من 20 ألف خريج وخريجة

ومن المتوقع أن يستقبل الملتقى أكثر من 20 ألف خريج وخريجة من عدة محافظات، تشمل القاهرة الكبرى، الفيوم، الإسماعيلية، المنوفية، والشرقية، إلى جانب مختلف أنظمة التعليم الفني، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب للانطلاق نحو مستقبل مهني مستقر، ويمكن لخريجي وخريجات التعليم الفني التسجيل في الملتقى عبر الرابط التالي: اضغط هنا

الحدث يغطى كافة مسارات التعليم الفني

وأوضحت الوزارة أن هذا الحدث يغطى كافة مسارات التعليم الفني، بما في ذلك التعليم الصناعي، التجاري، الزراعي، الفندقي، مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التعليم المزدوج، ومراكز التميز، مع تخصيص أيام لكل قطاع على حدة، بما يحقق توافقًا دقيقًا بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل.

تيسير الانتقال إلى سوق العمل

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، والوحدة المركزية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل، لتعزيز مكانة التعليم الفني في الوعي المجتمعي، وتسليط الضوء على دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.

كما يجسد هذا الحدث نموذجًا متكاملًا للشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة، ودعم خطط التنمية المستدامة، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من النمو والاستقرار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

