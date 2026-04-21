عقد امتحانات تحديد مستوى اللغة الصينية HSK وHSKK بمعهد كونفوشيوس عين شمس

كتب : عمر صبري

04:09 م 21/04/2026 تعديل في 04:09 م
أعلنت جامعة عين شمس عقد امتحانات تحديد مستوى اللغة الصينية HSK و HSKK بمستوياتها المختلفة بمعهد كونفوشيوس جامعة عين شمس بقاعات الامتحانات الإلكترونية بكلية الألسن جامعة عين شمس.

حيث شارك الطلاب المتقدمين للامتحان في الاختبارات التحريرية للمستوى الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والاختبارات الشفوية لمستوى المبتدئين والمستوى المتوسط والمستوى المتقدم.

وأشرف على الامتحانات الدكتور ناصر عبدالعال الدكتور وانغ شياو خاي وعدد ٢٥ مدرس صيني ومصري.

والجدير بالذكر أن معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس يعقد امتحانات HSK و HSKK ثلاث مرات على مدار العام في أكتوبر وديسمبر ومارس أو أبريل.

كما ينظم دورات دراسية في اللغة الصينية للدارسين من كل الأعمار في ثلاث فصول دراسية الربيع والخريف والصيف.

ويقوم بالتدريس نخبة متميزة من المدرسين الصينيين، ومع نهاية العام الدراسي يتم ترشيح الطلاب المتميزين للحصول على منح دراسية في الجامعات الصينية التابعة لوزارة التعليم الصينية للدراسة لمدة فصل دراسي، أو عام دراس، ومنح للحصول على درجة الماجستير في تخصص التعليم الدولي للغة الصينية.


