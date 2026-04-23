تنطلق، غدًا الجمعة، فعاليات مؤتمر دسوق للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية في نسخته الثامنة، على ضفاف نهر النيل فرع رشيد بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بمشاركة قسم طب المناطق الحارة والأمراض المعدية بكلية طب طنطا، وقسم الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى دسوق العام، لمناقشة أحدث المستجدات في تشخيص وعلاج أمراض الكبد والأمراض المعدية.

رعاية رسمية ومشاركة نخبة من الأساتذة

يُقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور علاء الشريف، مدير مستشفى دسوق العام، فيما يترأسه الدكتور شومان ربيع شومان، استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي والمناظير ورئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى دسوق العام.

ويشارك في فعالياته عدد من أساتذة كليات الطب بمختلف الجامعات المصرية، وعلى رأسهم الدكتور محمد شرف الدين، الأستاذ بكلية الطب جامعة طنطا، والرئيس الشرفي للمؤتمر.

أهداف المؤتمر وتعزيز تبادل الخبرات

أكد الدكتور شومان ربيع شومان أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التواصل العلمي بين أساتذة كليات الطب والأطباء المتخصصين في الكبد والجهاز الهضمي والحميات، سواء في مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات التابعة للأمانة العامة والتأمين الصحي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الطبي.

جلسات علمية متخصصة على مدار الفعاليات

وأوضح رئيس المؤتمر أن الفعاليات تتضمن خمس جلسات علمية، حيث تركز الجلسة الأولى على نزيف الجهاز الهضمي وطرق التشخيص والعلاج، بينما تناقش الجلسة الثانية أمراض الكبد المهمة وحالات إكلينيكية من الواقع العملي، إلى جانب محاضرة حول الإمساك المزمن وطرق علاجه.

وتتضمن الجلسة الثالثة عرض حالات إكلينيكية في أمراض الكبد والأمراض المعدية بمشاركة أساتذة من جامعتي الإسكندرية وطنطا، مع إتاحة النقاش لتبادل الخبرات بين الحضور.

تشخيص شامل وحالات مناظير الجهاز الهضمي

وتتناول الجلسة الرابعة طرق تشخيص الأمراض من منظور شامل، برئاسة الدكتور حلمي أباظة، أستاذ الكبد والأمراض المعدية بكلية طب الإسكندرية، وتشمل موضوعات مثل الكبد الدهني، أورام الكبد، ومرض كرونز والتهاب القولون التقرحي.

كما تختتم الجلسات بعرض حالات مناظير الجهاز الهضمي، بمشاركة أساتذة من جامعات الإسكندرية وطنطا، واستشاريين من مراكز وأقسام الكبد والحميات بمحافظة كفر الشيخ، بهدف تبادل الخبرات ورفع كفاءة الأطباء بما ينعكس على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.