قال مصدر مطلع بالأزهر الشريف، إنه لن يتم إجراء أي تعديلات على نظام وأسئلة امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2026/2025.



واعتمد الشيخ أيمن عبدالغني وكيل الأزهر، السبت الماضي، جداول امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية، بأقسامها، والتي تنطلق في السادس من يونيو المقبل.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أنه لا يوجد داع لتعديل نظام وشكل أسئلة امتحانات الثانوية الأزهرية، إذ تعقد الامتحانات سنويا بالنظام المعتاد وهو "بوكليت"، والذي تم تطبيقه في عام 2017.

وأشار المصدر، إلى أن الأزهر يحرص دوما على عدم تغيير نظام الامتحانات الخاص بالمعاهد لعدم تشتيت الطلاب، وخاصة أنه لا توجد أي أسباب لذلك، لافتا إلى أنه يتم إصدار نماذج من امتحانات بوكليت تجريبية للطلاب على البوابة الإلكترونية للأزهر.

انطلاق امتحانات الترم الثاني للنقل الإعدادي والثانوي بالمعاهد الأزهرية

وانطلقت صباح الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل الإعدادي والثانوي بجميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة عدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول داخل اللجان والاكتفاء بالأدوات الشخصية التي تعينهم على حل الامتحانات.

وتم التأكيد على الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لتجهيز اللجان قبل بدء الامتحانات، وتأمين مراكز توزيع الأسئلة، مع التشديد على ضرورة تسليمها داخل اللجان إلى شيخ المعهد ووكيله، وتنظيم العمل داخل الكنترولات الفرعية بالمعاهد، ومتابعة تنفيذ خطة عمل الموجهين بالإدارات التعليمية لتغطية جميع لجان المنطقة.