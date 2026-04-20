ناقش ملتقى توظيف جامعة القاهرة، خلال يومه الثاني، دعم ذوى الهمم وتعريفهم بآليات الحصول على فرص العمل والتدريب بما يتوافق وظروفهم واحتياجات مؤسسات العمل.

كما استعرض الملتقى احدث الاتجاهات فى بناء العلامات التجارية وأهمية "البراند"واستراتيحيات التسويق الحديثة لمواكبة تطورات السوق،واكدت الجلسات الإيمان بالقدرات الذاتية وعدم الخوف من الفشل،واعتباره خطوة فى طريق التعلم،إلى جانب امتلاك رؤية استراتيجية طويلة المدى ،تواكب التغيرات الاقتصادية،وتستجيب لمتطلبات سوق العمل.

وخصص الملتقى الجلسة الأولى لطلاب الجامعة وخريجيها من ذوي الهمم لدمجهم بفاعلية في سوق العمل. وحرص فريق Cognify، على تقديم الدعم والإرشاد للطلاب من ذوي الهمم، وتعريفهم بآليات الحصول على فرص العمل والتدريب المناسبة لقدراتهم، إلى جانب استعراض أبرز المهارات المطلوبة في سوق العمل وكيفية تطويرها بما يتوافق مع احتياجات المؤسسات المختلفة.

كما تناولت الجلسة، عددًا من المحاور المهمة، من بينها كيفية إعداد سيرة ذاتية احترافية تعكس قدرات ومهارات الطلاب بشكل فعال، وأساليب اجتياز المقابلات الشخصية بثقة، بالإضافة إلى التعريف بالمنصات والبرامج التي تتيح فرصًا تدريبية ووظيفية ملائمة لذوي الهمم، كما أكدوا على أهمية تنمية المهارات الشخصية والتقنية، وبناء شبكة علاقات مهنية تفتح آفاقًا أوسع للاندماج في بيئات العمل المختلفة.

وتناولت الجلسة الثانية، التي جاءت تحت عنوان "صراع النمو وبناء العلامة التجارية: التسويق في 2026"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التسويق وهم من عمر البوجي، وراندا معتز، وحازم صفوت مؤسس شركتي Iron Mist وMarket Shake، حيث تناولوا خلال حديثهم أحدث الاتجاهات في بناء العلامات التجارية، واستراتيجيات التسويق الحديثة التي تواكب تطورات السوق في عام 2026، واستعرضوا خلالها مفهوم “البراند” وأهميته في تحقيق التميز والتنافسية، مؤكدين أن بناء علامة تجارية قوية لم يعد يقتصر على جودة المنتج فقط، بل يعتمد بشكل أساسي على خلق هوية متكاملة وتجربة مميزة للعميل.

كما ناقشوا آليات تسويق المنتجات بطرق مبتكرة تعتمد على المحتوى الرقمي، والتفاعل المباشر مع الجمهور، والاستفادة من أدوات التحليل الحديثة.

فيما عُقدت الجلسة الثالثة بعنوان “الخوف من الفشل والخوف من النجاح”، والتي قدمتها الشيف مروة مهنا، حيث تناولت خلالها أحد أبرز التحديات التي تواجه الشباب في بداية مسيرتهم المهنية، وأوضحت خلالها أن الخوف من الفشل أو حتى من النجاح قد يكون عائقًا أمام تحقيق الطموحات إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح.

وقدمت مجموعة من النصائح العملية للطلاب والخريجين، ركزت فيها على أهمية الإيمان بالقدرات الذاتية، وعدم التردد في خوض التجارب الجديدة، واعتبار الفشل خطوة ضرورية نحو التعلم مؤكدة أن النجاح الحقيقي يتطلب الجرأة في اتخاذ القرار، والاستعداد لتحمل المسؤولية، والسعي الدائم نحو التحسين، وتحديد الأهداف بشكل واضح، إلى جانب استثمار الفرص المتاحة وعدم الانتظار لظروف مثالية قد لا تأتي.

وخلال الجلسة الرابعة تحدث أحمد صقر مؤسس صندوق صقر للإستثمار العقاري وتناول تجربة شركة فريدة للاستثمار العقاري كنموذج ملهم في تنويع مجالات العمل وتوسيع نطاق الاستثمارات عبر سنوات من التطوير والنمو المستمر، وتحدق عن أهمية قراءة احتياجات السوق، والقدرة على الدمج بين أكثر من مجال استثماري بما يحقق الاستدامة وتعظيم العائد، كما تم تسليط الضوء على أهمية المرونة في إدارة الأعمال، وضرورة امتلاك رؤية استراتيجية طويلة المدى تواكب التغيرات الاقتصادية وتستجيب لمتطلبات السوق.

جدير بالذكر، أن ملتقي التوظيف والتدريب الذي تنظمه جامعة القاهرة يأتي بمشاركة نحو 130 شركة ومؤسسة من كبرى الكيانات المحلية والدولية، ويوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل وتدريب في مجالات متنوعة، ويتضمن ورش عمل متخصصة وجلسات إرشاد مهني، بما يعزز جاهزية الطلاب والخريجين للالتحاق بسوق العمل.

إقرأ أيضًا

