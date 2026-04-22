"حياة كريمة" تنشئ أول مدرسة متكاملة في نهطاي بالغربية

كتب : أحمد الجندي

05:35 م 22/04/2026

نشر المركز الإعلامي بمجلس الوزراء بياناً، قال فيه إنه استكمالًا لاستعراض جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية "نهطاي" بمحافظة الغربية، والتي شهدت تنفيذ حزمة كبيرة من مشروعات التطوير في مختلف المرافق والخدمات العامة، يأتي إنشاء وتشغيل أول مدرسة للتعليم الأساسي تضم مختلف المراحل من رياض الأطفال حتى المرحلة الإعدادية بإجمالي ٥٥ فصلًا، على رأس هذه الجهود، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى التعليمي لأبناء القرية وتوفير بيئة تعليمية حديثة وآمنة.

وسلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء، خلال جولته الميدانية بالقرية، على المدرسة التي تم إنشاؤها وتشغيلها ضمن مشروعات المبادرة، مؤكدًا أنها تمثل إضافة نوعية قوية للمنظومة التعليمية داخل "نهطاي"، حيث تضم فصولًا دراسية مجهزة لكافة المراحل التعليمية وفق أحدث المعايير، بما يوفر بيئة تعليمية متكاملة جاذبه للطلاب، ويسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتقليل الكثافات داخل الفصول.

وتم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 81 مشروعًا في قطاع التربية والتعليم بقرى مركز زفتي، ودخولها الخدمة، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على خفض الكثافة الطلابية، وإلغاء الفترات المسائية بالمدارس، بما يعزز من كفاءة وانتظام العملية التعليمية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

وخلال لقاء المركز الإعلامي بعدد من أهالي القرية، أكدوا أن مبادرة "حياة كريمة" أسهمت بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية حقيقية داخل "نهطاي"، من خلال ما وفرته من مشروعات خدمية وتنموية متعددة، كان لها مردود مباشر على تحسين جودة حياتهم اليومية.

وأضاف الأهالي أن إنشاء وتشغيل مدرسة تعليم أساسي متكاملة تضم مختلف المراحل الدراسية في موقع واحد يُعد من أبرز هذه المشروعات، حيث ساهم في تحسين المستوى التعليمي للطلاب، وتوفير بيئة تعليمية جاذبة داخل القرية دون الحاجة إلى الانتقال إلى مدارس خارجية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على انتظام العملية التعليمية وارتفاع مستوى التحصيل الدراسي لأبنائهم.

