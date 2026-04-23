محافظ الوادي الجديد تناقش خططًا جديدة لزيادة إنتاج الطاقة الشمسية (صور)

كتب : محمد الباريسي

11:10 م 23/04/2026
    اجتماع بمحافظة الوادي الجديد لزيادة استثمارات مشروعات الطاقة الشمسية
    وفد متخصص في مشروعات الطاقة الشمسية يلتقي محافظ الوادي الجديد

بحثت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، مع مسؤولي إحدى الشركات الرائدة في مجال الطاقة الشمسية، خطة التوسع في مشروعات إنتاج وتوزيع الطاقة الشمسية على مستوى مراكز المحافظة، باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه، وذلك في إطار دعم خطط التنمية المستدامة وتعزيز قدرات شبكة الكهرباء وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

مشروعات قائمة في 3 مراكز

وخلال الاجتماع، جرى استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في مراكز الخارجة والداخلة والفرافرة، على مساحة 2000 فدان بكل مركز، بهدف إنتاج وتوزيع الطاقة الشمسية لصالح الشركات الاستثمارية والمواطنين والمزارعين.

وأوضحت المحافظ أن هذه المشروعات ستضيف إلى شبكة الكهرباء ما يصل إلى 100 ميجاوات في المرحلة الحالية، مع استهداف رفع القدرة الإنتاجية إلى 500 ميجاوات خلال الفترة المقبلة، بما يعزز الاعتماد على الطاقة النظيفة كأحد مصادر الطاقة الأساسية بالمحافظة.

مشروع استثماري متكامل بمنطقة القلمون

كما ناقش اللقاء طلب الشركة إقامة مشروع سكني إداري سياحي متكامل لتطوير منطقة بحيرات القلمون بمركز الداخلة على مساحة 300 فدان، في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والاستثمارية بالمحافظة، وربط المشروعات الجديدة بمسار التنمية المستدامة وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

دعم التعليم الفني والطاقة النظيفة

وأشادت المحافظ بالدور المجتمعي للشركة، خاصة في دعم احتياجات معامل مدارس التعليم الثانوي الفني، لا سيما في تخصصات الطاقة الشمسية، مؤكدة أن المحافظة تدعم المشروعات الجادة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لما تمثله من ركيزة أساسية لتعزيز شبكة الكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة داخل الوادي الجديد.

فيديو قد يعجبك



تنبيه للمسافرين.. تنويه عاجل من مصر للطيران بسبب التوقيت الصيفي
أخبار مصر

تنبيه للمسافرين.. تنويه عاجل من مصر للطيران بسبب التوقيت الصيفي
بدون حرمان.. 8 سناكس صحية غنية بالبروتين تحافظ على وزنك
نصائح طبية

بدون حرمان.. 8 سناكس صحية غنية بالبروتين تحافظ على وزنك
نهاد أبو القمصان: عُرضت عليّ رشوة في قضايا حضانة ورفضت
أخبار مصر

نهاد أبو القمصان: عُرضت عليّ رشوة في قضايا حضانة ورفضت
لقطة رومانسية تخطف الأنظار.. مي عمر ومحمد سامي بإطلالة أنيقة
الموضة

لقطة رومانسية تخطف الأنظار.. مي عمر ومحمد سامي بإطلالة أنيقة
بعد اختفائه في الحريق.. العثور على جثمان شاب بالقرب من شاطئ السخنة
أخبار المحافظات

بعد اختفائه في الحريق.. العثور على جثمان شاب بالقرب من شاطئ السخنة

ترامب: لن أستخدم سلاحا نوويا لضرب إيران.. والحديث عن ذلك مجرد غباء
ترامب: خامنئي انتقل إلى مراعٍ خضراء ولا نعرف من هو القائد في إيران
لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم؟