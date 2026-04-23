بحثت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، مع مسؤولي إحدى الشركات الرائدة في مجال الطاقة الشمسية، خطة التوسع في مشروعات إنتاج وتوزيع الطاقة الشمسية على مستوى مراكز المحافظة، باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه، وذلك في إطار دعم خطط التنمية المستدامة وتعزيز قدرات شبكة الكهرباء وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

مشروعات قائمة في 3 مراكز

وخلال الاجتماع، جرى استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في مراكز الخارجة والداخلة والفرافرة، على مساحة 2000 فدان بكل مركز، بهدف إنتاج وتوزيع الطاقة الشمسية لصالح الشركات الاستثمارية والمواطنين والمزارعين.

وأوضحت المحافظ أن هذه المشروعات ستضيف إلى شبكة الكهرباء ما يصل إلى 100 ميجاوات في المرحلة الحالية، مع استهداف رفع القدرة الإنتاجية إلى 500 ميجاوات خلال الفترة المقبلة، بما يعزز الاعتماد على الطاقة النظيفة كأحد مصادر الطاقة الأساسية بالمحافظة.

مشروع استثماري متكامل بمنطقة القلمون

كما ناقش اللقاء طلب الشركة إقامة مشروع سكني إداري سياحي متكامل لتطوير منطقة بحيرات القلمون بمركز الداخلة على مساحة 300 فدان، في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والاستثمارية بالمحافظة، وربط المشروعات الجديدة بمسار التنمية المستدامة وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

دعم التعليم الفني والطاقة النظيفة

وأشادت المحافظ بالدور المجتمعي للشركة، خاصة في دعم احتياجات معامل مدارس التعليم الثانوي الفني، لا سيما في تخصصات الطاقة الشمسية، مؤكدة أن المحافظة تدعم المشروعات الجادة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لما تمثله من ركيزة أساسية لتعزيز شبكة الكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة داخل الوادي الجديد.