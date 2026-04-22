تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025 / 2026 بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة من الوزير محمد عبد اللطيف، وذلك لطلاب نظامي الثلاث والخمس سنوات بمختلف التخصصات (الصناعي، الزراعي، التجاري، والفندقي).

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات تأتي وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي، حيث من المقرر أن تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية يوم الأحد 31 مايو 2026، على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن جدول الامتحانات سيكون موحدًا في جميع المحافظات، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع الالتزام بالإجراءات المنظمة لسير العملية الامتحانية.