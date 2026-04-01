أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الوزارة تواصل التنسيق اللحظي مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ وذلك لرصد تقلبات المناخ وتحديد الموقف النهائي لانتظام الدراسة ليوم الخميس المقبل.

وفي سياق متصل، قال شادي زلطة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن الوزارة ترفض التسرع في اتخاذ القرارات، وتفضل انتظار التحديثات النهائية لخرائط الطقس قبل إقرار أي تعطيل للدراسة، مشددًا على أن الأولوية القصوى تظل دائمًا هي الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

وعلى صعيد المواعيد التنظيمية، أضاف المتحدث الرسمي أن ملامح العام الدراسي الجديد قد تحددت بالفعل، حيث من المقرر أن تنطلق الدراسة في كافة المدارس (الحكومية، الخاصة، والدولية) يوم 12 سبتمبر 2026، على أن يسدل الستار على العام الدراسي في 24 يونيو 2027.

أوضح زلطة أن جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة سيبدأ في 26 يونيو 2027، ومن المقرر أن تستمر ماراثون الامتحانات حتى يوم 21 يوليو من العام ذاته.