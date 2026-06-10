يختتم طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، بأداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وذلك وفق الجدول المعتمد من مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وتواصل مديرية التربية والتعليم بالجيزة متابعة سير الامتحانات من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية بالإدارات التعليمية، لرصد أي ملاحظات أو شكاوى والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية داخل اللجان.

وأكدت المديرية استمرار تطبيق الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب حتى نهاية آخر أيام الامتحانات، تمهيدًا لبدء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وإعلان النتائج عقب الانتهاء من الإجراءات المقررة.