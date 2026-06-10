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اليوم.. طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يختتمون امتحانات الترم الثاني 2026

كتب : أحمد الجندي

06:30 ص 10/06/2026

امتحانات الشهادة الإعدادية

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يختتم طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، بأداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وذلك وفق الجدول المعتمد من مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وتواصل مديرية التربية والتعليم بالجيزة متابعة سير الامتحانات من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية بالإدارات التعليمية، لرصد أي ملاحظات أو شكاوى والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية داخل اللجان.

وأكدت المديرية استمرار تطبيق الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب حتى نهاية آخر أيام الامتحانات، تمهيدًا لبدء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وإعلان النتائج عقب الانتهاء من الإجراءات المقررة.

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