كل ما تريد معرفته عن المدارس الرسمية الدولية IPS

كتب : أحمد الجندي

01:58 م 20/02/2026

المدارس الرسمية الدولية IPS

تزايدت معدلات البحث بين الطلاب وأولياء الأمور عن المدارس الدولية IPS ، خاصة مع بدء إجراء المقابلات الشخصية للطلاب الراغبين في الالتحاق بها.

ما هي المدارس الرسمية الدولية IPS؟

تُعد المدارس الرسمية الدولية، المعروفة بـ IPS، نموذجًا تعليميًا فريدًا ضمن التعليم الحكومي، يسعى لتقديم مستوى تعليم دولي وفق معايير عالمية، مع المحافظة على الرسوم الدراسية المنخفضة مقارنة بالمدارس الدولية الخاصة، ويهدف هذا النظام إلى دمج التعليم العالمي مع إطار التعليم الحكومي المصري، لتوفير فرص تعليمية متميزة لعدد أكبر من الطلاب.

نظام الدراسة والمناهج

تعتمد مدارس IPS على مناهج دولية تُدرس باللغة الإنجليزية، مع الالتزام بالمقررات القومية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، بما في ذلك اللغة العربية، التربية الدينية، والدراسات الاجتماعية، ويتيح هذا المزيج للطلاب التمتع بمستوى تعليمي عالمي دون التنازل عن الهوية الوطنية، محققًا توازنًا بين الانفتاح على التعليم الدولي والحفاظ على الجذور الثقافية.

المدارس الدولية نظام الدراسة IPS

