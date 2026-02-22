إعلان

لماذا تبقى يداك وقدماك باردتين رغم الجوارب؟.. اعرف السبب

كتب : نرمين ضيف الله

04:30 م 22/02/2026

لماذا تبقى يداك وقدماك باردتين رغم الجوارب؟.. اعرف

هل تشعر بأن قدميك أو يديك باردة باستمرار حتى مع ارتداء الجوارب أو القفازات؟ كثير من الناس يعانون من هذا الشعور المزعج، وقد يكون لبرودة الأطراف أكثر من سبب وراء ذلك.

1- تنظيم حرارة الجسم يقلل الدم في الأطراف

وبحسب موقع "Healthline"، عندما يشعر الجسم بالبرودة، يعمل على حماية أعضائه الحيوية أولا، للقيام بذلك، يقلل من تدفق الدم إلى الأطراف مثل اليدين والقدمين، فيضيق الأوعية الدموية للحد من فقدان الحرارة.

هذا هو السبب الأساسي الذي يجعل الأطراف تبدو باردة حتى وإن كانت مغطاة بالجوارب.

2- ضعف الدورة الدموية يساهم في الإحساس بالبرد

ضعف تدفق الدم إلى الأطراف يمكن أن يجعلها تبقى باردة لفترة طويلة، ويحدث ذلك بسبب ظروف طبية معينة مثل مرض الشرايين الطرفية أو مضاعفات السكري التي تؤثر في الأوعية الدموية والأعصاب، مما يقلل الحرارة التي تصل إلى القدمين واليدين.

3- نقص الحديد والأنيميا يمكن أن يشعرك بالبرد

عند نقص الحديد في الدم (الأنيميا)، تقل قدرة خلايا الدم على حمل الأكسجين إلى أنحاء الجسم، بما في ذلك أطرافك.

هذا يجعل اليدين والقدمين أكثر عرضة للإحساس بالبرودة حتى مع ارتداء الجوارب.

4- حالات أخرى تؤثر على الشعور بالبرد

هناك أسباب إضافية تذكرها الدراسات الطبية، مثل:

متلازمة رينود: تضيق الأوعية الدموية استجابة للبرد أو التوتر مما يجعل الأصابع والقدمين تتغير لونيا وتشعر بالبرودة أو التنميل.

قصور الغدة الدرقية : بطء الوظائف الأيضية يمكن أن يخفض حرارة الجسم ويدفعك للشعور بالبرد.

نقص فيتامينات معينة (B-12): يؤثر على الأعصاب الدموية ويعطي شعورا بالبرودة أو الوخز، بحسب "Medical News Today".

نصائح بسيطة للتخفيف من برودة الأطراف

- تحريك الجسم دوريا لتحفيز الدورة الدموية.

- تدفئة الجسم بأكمله (مثلا بالمشي أو شرب مشروب دافئ) لتشجيع تدفق الدم للأطراف.

- الاهتمام بالنظام الغذائي لرفع مستوى الحديد وفيتامينات B.

