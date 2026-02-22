قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن إكساب الطلاب مهارات الرقمنة المالية أصبح ضرورة أساسية في العصر الحالي، الذي يعتمد بشكل متزايد على الأجهزة الرقمية لإدارة الأموال والمعاملات المالية، في ضوء توجيهات الرئيس السيسي اليوم لتعزيز مهارات الطلاب في مختلف المجالات.

المحافظ الإلكترونية

وأوضح شوقي أن انتشار الأدوات الرقمية مثل المحافظ الإلكترونية، وتطبيقات البنوك على الهواتف الذكية، وعمليات الدفع والشراء عبر المواقع الإلكترونية، يتيح للأفراد إجراء معاملات مالية ضخمة خلال دقائق معدودة؛ ما يجعل إلمام الطلاب بهذه المهارات أمرًا ضروريًّا.

العمليات غير الشرعية

وأشار الخبير التربوي إلى أن تعليم الطلاب الرقمنة المالية يحقق فوائد متعددة؛ حيث يمكن للأجيال الجديدة تعلم كيفية حماية محافظهم الرقمية وحساباتهم البنكية ضد الاختراق، بالإضافة إلى التعرف على العمليات غير الشرعية المتعلقة بتحويل الأموال وكيفية التعامل معها.

عمليات الاحتيال الإلكتروني

وأضاف الخبير التربوي أن هذه المهارات تسهم في حماية الطلاب من التعرض إلى عمليات الاحتيال الإلكتروني، التي زادت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وتمكينهم من الالتحاق بالتخصصات الحديثة في أقسام التجارة والاقتصاد والمالية بالجامعات، وهي التخصصات المطلوبة بقوة في سوق العمل.

الرقمنة المالية

وأوضح شوقي أن تدريب الطلاب على مهارات الرقمنة المالية منذ سن مبكرة يزيد من مستوى احترافهم، ويتيح لهم فرصًا لريادة الأعمال في المجالات الرقمية؛ مثل إنشاء مواقع التسوق الإلكتروني وإدارتها بشكل عملي، مع الاستفادة من البرمجة والذكاء الاصطناعي وأجهزة التابلت لتوظيف هذه المهارات بشكل فعّال.

مسار الأعمال في البكالوريا

وأشار الخبير التربوي إلى أهمية توجيه واضعي المناهج لتضمين مهارات الرقمنة المالية ضمن مقررات مسار الأعمال في البكالوريا، وكذلك في مسار الهندسة وعلوم الحاسب؛ بحيث يتم ربط المواد مثل البرمجة والاقتصاد، بالمهارات المالية الرقمية.

