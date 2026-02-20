تصاعدت معدلات البحث مؤخرًا بين الطلاب وأولياء الأمور عن المدارس الرسمية الدولية IPS التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تمثل خيارًا تعليميًا متميزًا يجمع بين جودة التعليم الدولي والأسعار المعقولة.

أماكن ومدن المدارس الرسمية الدولية IPS

تمتد شبكة مدارس IPS في مختلف أنحاء الجمهورية، لتشمل محافظات ومدنًا متعددة، منها الإسكندرية، دمياط، دمنهور، الدقهلية، العبور، المطرية، فقوس، التجمع الخامس، هليوبوليس، كفر الشيخ، المنصورة، مصطفى النحاس، العاصمة الإدارية الجديدة، المنصورة الجديدة، الوادي الجديد، النوبارية، 3 بأكتوبر ، 2بورسعيد ، روضة العبور، روض الفرج، الشروق، طنطا، زهراء مدينة نصر، العريش، التجمع الخامس 2 (جاردينيا)، شبين الكوم، الفيوم.

وتعد هذه المدن والفروع جزءًا من جهود الوزارة لتوفير فرص تعليمية متكافئة للطلاب في مختلف أنحاء مصر، مع التركيز على دمج التعليم الدولي ضمن النظام الحكومي.

يذكر أنه، تعتمد المدارس الرسمية الدولية على مناهج دولية تُدرس باللغة الإنجليزية، مع الالتزام الكامل بالمقررات القومية من وزارة التربية والتعليم، بما يشمل: اللغة العربية، التربية الدينية، والدراسات الاجتماعية. ويضمن هذا المزيج للطلاب التمتع بمستوى تعليمي عالمي مع الحفاظ على الهوية الوطنية.

