تعليم القاهرة تعلن قرب فتح باب الاعارات الخارجية 2026- مستند

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تحت رعاية الدكتورة همت أبو كيلة، مدير المديرية، عن اقتراب موعد فتح باب التقدم للإعارات الخارجية للعام الدراسي 2026/2027، وفق الضوابط والشروط المنظمة لذلك، في إطار تعزيز فرص تبادل الخبرات التعليمية والثقافية بين الكوادر التعليمية والإدارية.

شروط التقدم للإعارة

وأوضحت المديرية أنه يُشترط على الراغبين في التقديم للإعارة الخارجية استيفاء عدة معايير، وهي أن يكون المتقدم مقيدًا على درجة مالية مدرجة بموازنة وزارة التربية والتعليم أو المديريات بالمحافظات، وقضاء 36 شهرًا على الأقل في العمل بالتربية والتعليم، و24 شهرًا بالمحافظة المنقول إليها، وألا يزيد العمر عن 56 عامًا في 1/10/2026 لجميع المتقدمين من المعلمين، الإداريين، الماليين، المكتبيين، العمال، شاغلي الوظائف الإشرافية، التوجيه الفني، والمتقدمين للتدريس بالدول غير الناطقة بالعربية، وتقديم الطلب للإعارة إلى الجهة الأصلية التابع لها المتقدم.

المستندات المطلوبة

وأضافت المديرية أنه يجب إرفاق المستندات التالية عند التقدم للإعارة:

-شهادة طبية رسمية تثبت اللياقة الصحية وصلاحية السفر.

-صورة طبق الأصل معتمدة من المؤهل الدراسي، مع إرفاق قرار التعيين لتخصص تكنولوجيا التعليم.

-إقرار موافقة الزوج للسيدات أو ولي الأمر للحالات الأخرى.

-صحيفة أحوال إلكترونية معتمدة.

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-صورة جواز سفر سارٍ إذا توفر.

-آخر تقريرين كفء للتخصصية وممتاز للإداريين عن عامي 2024 / 2025، صورة طبق الأصل.

-موقف الخدمة العسكرية أو إقرار بالموافقة على السفر.

موانع التقدم للإعارة

تشمل الحالات التي تمنع التقدم للإعارة الخارجية، من قضى بالخارج 8 سنوات سواء بالإعارة أو التعاقد، وعدم انقضاء الفاصل الزمني بعد العودة من إعارة، منحة، بعثة أو إجازة دراسية، ووجود محاكمة جنائية أو تأديبية أو الوقف عن العمل، وصدور عقوبة لم تنتهِ مدتها القانونية، أو عقوبات تأديبية تزيد عن ثلاثة أيام، وأداء عمل مخفف بقرار طبي، والمعينون بنسبة 5% عجز في مجالات الوزارة، ومن كان في إجازة بدون مرتب حتى آخر موعد للتقديم.

