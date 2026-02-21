يزداد الإقبال في مصر على نظام IG التعليمي، الذي يُعتبر أحد الأنظمة الدولية الحديثة، ويحرص الكثير من أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم فيه لما يوفره من مستوى تعليمي عالمي وفرص متعددة للتعليم المستقبلي.

ما هو نظام IG؟

يشتهر نظام IG باعتباره معترفًا به دوليًا، ويعتمد على شهادة الـ IGCSE التي تمنحها جامعة كامبريدج، ويستهدف الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عامًا، ويتميز النظام بتقديمه تعليمًا متطورًا وفق معايير عالمية، مع التركيز على إعداد الطلاب للمرحلة الجامعية سواء داخل مصر أو خارجها.

نظام IG في مصر

يُعرف هذا النظام أيضًا باسم الدبلومة البريطانية، ويشكل بديلاً معتمدًا عن شهادة الثانوية العامة المصرية، ويتيح نظام IG للطلاب إمكانية التسجيل في الجامعات المحلية، الخاصة، أو الدولية حول العالم، ما يمنحه ميزة تنافسية للطلاب الراغبين في مواصلة تعليمهم وفق معايير عالمية أو الدراسة في مؤسسات تعليمية خارج البلاد.

ويوفر نظام IG فرصًا واسعة للتطوير الأكاديمي، مع التركيز على تنمية المهارات الفكرية والتطبيقية للطلاب، إضافة إلى جعله خيارًا مثاليًا للطلاب الطامحين في التحصيل الأكاديمي على المستوى الدولي، كما يُعتبر هذا النظام جسرًا يربط بين التعليم الثانوي المحلي والدولي، مما يمنح الطلاب فرصة متميزة لمتابعة تعليمهم في بيئة عالمية معتمدة.

