زاد الإقبال في الفترة الأخيرة على الأنظمة التعليمية الدولية الحديثة، مع حرص أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم فيها، لا سيما نظام IG والمدارس الرسمية الدولية IPS، لما توفره هذه الخيارات من تعليم عالمي وفرص أكاديمية مستقبلية متميزة.

الدبلومة البريطانية

يُعرف نظام IG أيضًا باسم الدبلومة البريطانية، ويُعتمد على شهادة IGCSE الصادرة عن جامعة كامبريدج، ويستهدف الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عامًا، ويشكل هذا النظام بديلًا معتمدًا للثانوية العامة المصرية، مع إمكانية التسجيل في الجامعات المحلية، الخاصة، أو الدولية حول العالم.

ويقدم نظام IG تعليمًا متطورًا وفق معايير عالمية، مع التركيز على إعداد الطلاب للمرحلة الجامعية، وتنمية المهارات الفكرية والتطبيقية، ليكون خيارًا مثاليًا للطلاب الطامحين للتميز الأكاديمي على المستوى الدولي، كما يُعد جسرًا يربط بين التعليم الثانوي المحلي والدولي، مما يتيح للطلاب متابعة تعليمهم في بيئة عالمية معتمدة.

المدارس الرسمية الدولية IPS

في المقابل، توفر المدارس الرسمية الدولية IPS نموذجًا تعليميًا حكوميًا متميزًا، يتيح للطلاب الحصول على تعليم دولي بتكلفة أقل مقارنة بالمدارس الخاصة، مع الحفاظ على المقررات القومية مثل اللغة العربية، التربية الدينية، والدراسات الاجتماعية.

وتعتمد مدارس IPS على مناهج دولية باللغة الإنجليزية، مع تقديم بيئة تعليمية حديثة وكثافات صفية مناسبة، بالإضافة إلى فريق معلمين مؤهل ومدرب على طرق التدريس الدولية، كما تهتم هذه المدارس بتنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب، وتطوير شخصياتهم بما يتوافق مع متطلبات التعليم الحديث.

