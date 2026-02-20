إعلان

مميزات الدراسة في المدارس الرسمية الدولية IPS.. التفاصيل كاملة

كتب : أحمد الجندي

05:17 م 20/02/2026

مميزات الدراسة في المدارس الرسمية الدولية IPS

ازداد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور في الفترة الأخيرة بالالتحاق بالمدارس الرسمية الدولية IPS، خاصة مع بدء عقد المقابلات الشخصية للطلاب الراغبين في الانضمام إليها، نظرًا لما توفره هذه المدارس من تعليم دولي بمعايير عالمية داخل إطار التعليم الحكومي وبتكلفة أقل مقارنة بالمدارس الدولية الخاصة.

مميزات الدراسة بالمدارس

تعتمد مدارس IPS على مناهج دولية تُدرس باللغة الإنجليزية مع الالتزام بالمواد القومية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، مثل اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية، ما يضمن للطلاب توازنًا بين التعليم الدولي والحفاظ على الهوية الوطنية.

تقديم بيئة تعليمية متطورة

وتتميز هذه المدارس بتقديم بيئة تعليمية متطورة، تعتمد على كثافات طلابية مناسبة داخل الفصول، ويشرف على التدريس فريق من المعلمين المؤهلين والمدربين على طرق التدريس الدولية، كما تهتم بتطوير مهارات الطلاب في الأنشطة التربوية والتكنولوجية، وتنمية التفكير النقدي والإبداعي، وبناء شخصية متكاملة تمكن الطلاب من التفاعل بفعالية مع متطلبات العصر الحديث.

ويعتبر الكثير من أولياء الأمور مدارس IPS خيارًا جذابًا لأنها تمثل حلًا يجمع بين جودة التعليم والتكلفة المعقولة، مع توفير فرص التطوير الشخصي والفكري للطلاب، دون الحاجة إلى اللجوء للمدارس الخاصة المكلفة، ما يجعلها واحدة من أبرز الخيارات التعليمية المتاحة في الوقت الحالي.

المدارس الدولية IPS مميزات الدراسة

