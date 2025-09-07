التعليم تُعلن ضوابط جديدة للمدارس التجريبية.. نجاح إجباري في اللغات

كتب- أحمد الجندي:

أصدر محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بتعديل القواعد المنظمة لعمل المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات (التجريبية)، متضمنًا اشتراطات خاصة بالانتقال بين الصفوف، ورسوم الدراسة، وآليات التحصيل، وكذلك تنظيم الموارد داخل المديريات التعليمية.

شروط الاستمرار والانتقال بين الصفوف

نص القرار على أن استمرار الطالب في المدارس الرسمية والمتميزة للغات يتطلب اجتياز اللغة الأجنبية الأولى (مستوى رفيع) واللغة الأجنبية الثانية بنسبة لا تقل عن 50% من مجموع كل مادة، بجانب استيفاء باقي شروط النجاح المطبقة في المدارس العربية المناظرة.

ويطبق هذا الشرط من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، بينما يُشترط في الصفين الأول والثاني الثانوي النجاح بنسبة لا تقل عن 50% في اللغة الأجنبية الأولى مستوى رفيع.

التعامل مع حالات الرسوب

أوضح القرار أنه في حال رسوب الطالب في الدور الثاني بمادتي المستوى الرفيع أو اللغة الأجنبية الثانية، أو كليهما، خلال امتحان الشهادة الإعدادية، مع نجاحه في باقي المواد، يجوز نقله إلى المدارس العربية إذا رغب ولي الأمر وتوافرت به شروط القبول، وإلا يعيد السنة الدراسية بنفس الصف داخل المدرسة التجريبية، مؤكداً على أنه لا تعقد امتحانات شفوية للطلاب الراسبين في المستوى الرفيع.

المصروفات الدراسية وآليات سدادها

ألزم القرار طلاب المدارس الرسمية والمتميزة للغات بسداد قيمة المصروفات التي تشمل:

الكتب الوزارية وكتب المستوى الرفيع.

رسوم الخدمات.

مقابل الانتفاع بالأجهزة والمعدات الإضافية.

وتُحدد قيمة هذه المبالغ بقرار من الوزير، مع السماح بتقسيطها على عدة دفعات، باستثناء مقابل النشاط العام وخدمات التطوير التكنولوجي واشتراك السيارة التي تُحصّل على قسطين فقط، بينما تسدد الكتب الأجنبية دفعة واحدة مع القسط الأول.

التحصيل الإلكتروني الإجباري

شدد القرار على أن تحصيل جميع المصروفات والخدمات يتم حصريًا عبر وسائل الدفع غير النقدي وفقًا للقانون رقم 18 لسنة 2019، ومن خلال المنافذ المعتمدة من الوزارة، مع منع السداد النقدي تمامًا، وفي حال عدم السداد خلال عام دراسي كامل، يلتزم الطالب بدفع كافة المتأخرات مع أول قسط للعام الجديد، وإلا يتم تحويله من المدارس الرسمية لغات/متميزة إلى النظام العربي المناظر.

تخصيص نسبة من موارد خدمات اللغات

ألزم القرار المدارس الرسمية والمتميزة في كل محافظة بتوريد 1% من قيمة بند خدمات اللغات لحساب المديرية التعليمية، وتوزع كالآتي:

10% تخصص لدعم المدارس التي تعجز مواردها عن سد احتياجاتها التعليمية، ويتم الصرف بقرار من مدير المديرية بعد توصية لجنة الاحتياجات.

90% تصرف كمكافآت جهود غير عادية للعاملين بإدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات على مستوى المديرية والإدارات التعليمية التابعة لها.

