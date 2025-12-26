حقيقة وقف حافز التدريس للمعلمين.. مصدر يكشف التفاصيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا صورة لمستند صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتبره البعض إشارة إلى وقف صرف حافز التدريس لجميع المعلمين.

من جانبه، أوضح مصدر مسئول بالوزارة، أن خطاب وقف صرف الحافز لا يتعلق بالمعلمين بشكل عام، بل يخص مدارس التكنولوجيا التطبيقية فقط، موضحًا أن هذا القرار جاء في إطار تنظيم صرف الحوافز وفق الضوابط المعتمدة.

وأضاف المصدر، لـمصراوي، أن المعلمين في هذه المدارس لديهم حافز منفصل بالفعل، ومن بين ضوابط صرف حافز التدريس عدم الجمع بين أكثر من حافز في الوقت نفسه، وهو ما يفسر عدم صرف الحافز لهذه الفئة.

وأكد المصدر، أن باقي المعلمين في المدارس العامة والخاصة لن يتأثروا بهذا القرار، وأن حافز التدريس الشهري بقيمة ألف جنيه سيستمر في الصرف كالمعتاد، مشددًا على أن الهدف من هذا الإجراء هو تنظيم عملية صرف الحوافز وتحديد الفئات المستحقة بشكل دقيق.

