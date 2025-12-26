إعلان

ضوابط التقييم النهائي لأولى وثانية ابتدائي.. التفاصيل كاملة

كتب : أحمد الجندي

12:51 م 26/12/2025 تعديل في 02:10 م

وزارة التربية والتعليم

حددت المديريات التعليمية والإدارات التربوية ضوابط تنظيم التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي، لضمان قياس الأداء الأكاديمي والسلوكي للتلاميذ بما يتوافق مع خطط المناهج الدراسية.

أشارت المديريات إلى أن التقييم سيُجرى كتابيًا داخل المدرسة خلال اليوم الدراسي، دون التأثير على انتظام سير اليوم الدراسي.

وتحتسب الدرجة لكل مادة كالتالي: 10 درجات للغة الإنجليزية، الرياضيات، والتربية الدينية، و20 درجة للغة العربية، منها 5 درجات للإملاء، كما تُحتفظ المدرسة بأوراق التقييم لضمان متابعة الأداء الأكاديمي للتلاميذ.

أكدت المديريات أن عقد التقييم خلال اليوم الدراسي لا يؤثر على خطط المناهج الدراسية، مشددة على الالتزام بسير العملية التعليمية بصورة طبيعية، مع مراعاة استكمال جميع المهام الدراسية.

أوضحت الضوابط أن مادة التربية الدينية تُعد أساسية للنجاح، ويشترط للحصول على النجاح فيها تحقيق 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لكل فصل دراسي، كما تم التأكيد على أن درجات التربية الدينية لن تُحتسب ضمن المجموع الكلي للطالب وفق القرار الوزاري المنظم للامتحانات والتقييم.

