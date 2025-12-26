التعليم توضح حقيقة تعدي على طالبة بالصم وضعاف السمع

قال بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في إطار ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة تعدٍ على طالبة داخل إحدى مدارس التربية السمعية للصم وضعاف السمع، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الواقعة المشار إليها تعود إلى عام ٢٠٢٢، وتم الحكم فيها قضائيا.

وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة حرصها الدائم على الرد على كافة الاستفسارات فيما يتعلق بأي منشورات يتم تداولها، إيمانا منها بتحقيق الشفافية الكاملة وإتاحة الحقائق للرأي العام.

