التعليم توضح حقيقة تعدي على طالبة بالصم وضعاف السمع

كتب : أحمد الجندي

04:10 م 26/12/2025

وزارة التربية والتعليم

قال بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في إطار ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة تعدٍ على طالبة داخل إحدى مدارس التربية السمعية للصم وضعاف السمع، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الواقعة المشار إليها تعود إلى عام ٢٠٢٢، وتم الحكم فيها قضائيا.

وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة حرصها الدائم على الرد على كافة الاستفسارات فيما يتعلق بأي منشورات يتم تداولها، إيمانا منها بتحقيق الشفافية الكاملة وإتاحة الحقائق للرأي العام.

