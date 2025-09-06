كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، شددت خلاله على ضرورة تكليف عضو من إدارة الموارد البشرية وعضو من إدارة تنسيق التعليم الابتدائي، للحضور اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025.

ويتضمن التكليف تسلم الشهادات المؤمنة الخاصة بمعلمي الدفعة الثالثة لاستكمال مسوغات التعيين من خلال إدارات الموارد البشرية، على أن يتم توزيعها على الإدارات التعليمية من قبل إدارة تنسيق التعليم الابتدائي.

كما يشمل الحضور استلام كشوف المقبولين من معلمي الدفعة الرابعة، إلى جانب تظلمات معلمي الدفعة الثانية لحين استخراج الشهادات المؤمنة الخاصة بهم.

وأكدت الوزارة في خطابها أنه لن يتم التسليم في حالة حضور مفوضين آخرين غير الأعضاء المكلفين، مشددة على أن الموضوع يعد "هامًا وعاجلًا".

