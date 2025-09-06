إعلان

التعليم توجه باستلام شهادات معلمي الدفعة الثالثة وكشوف المقبولين للدفعة الرابعة

12:23 ص السبت 06 سبتمبر 2025

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، شددت خلاله على ضرورة تكليف عضو من إدارة الموارد البشرية وعضو من إدارة تنسيق التعليم الابتدائي، للحضور اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025.

ويتضمن التكليف تسلم الشهادات المؤمنة الخاصة بمعلمي الدفعة الثالثة لاستكمال مسوغات التعيين من خلال إدارات الموارد البشرية، على أن يتم توزيعها على الإدارات التعليمية من قبل إدارة تنسيق التعليم الابتدائي.

كما يشمل الحضور استلام كشوف المقبولين من معلمي الدفعة الرابعة، إلى جانب تظلمات معلمي الدفعة الثانية لحين استخراج الشهادات المؤمنة الخاصة بهم.

وأكدت الوزارة في خطابها أنه لن يتم التسليم في حالة حضور مفوضين آخرين غير الأعضاء المكلفين، مشددة على أن الموضوع يعد "هامًا وعاجلًا".

12

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الرطوبة وسحب بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

بعد توجه الحكومة لترشيد استهلاك المياه.. هل تتأثر حياة المواطن اليومية؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد عبد اللطيف وزير التعليم الإدارات التعليمية شهادات المعلمين تعيين المعلمين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026