أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم لعدد من المنح التدريبية لعام 2026، مقدمة من المركز الثقافي الألماني بالقاهرة – معهد جوتة، والمخصصة لمعلمي ومدربي وموجهي اللغة الألمانية، بهدف:

الاطلاع على أحدث طرق التدريس الحديثة.

رفع كفاءة الكوادر التعليمية المتخصصة.

تبادل الخبرات بما يخدم تطوير العملية التعليمية.

الفئات المستهدفة

العاملون بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

معلمو ومدربو وموجهو اللغة الألمانية بجميع المراحل التعليمية.

شروط معهد جوتة

أن يكون المتقدم معينًا بوزارة التعليم (وليس متعاقدًا).

ألا يزيد عمر المتقدم عن 50 عامًا.

ألا يكون قد تعرض لأي جزاءات سابقة.

لم يحصل على أي منحة من جهة ألمانية خلال آخر 4 سنوات.

الالتزام بنقل الخبرات المكتسبة من التدريب لزملائه بالإدارة أو المديرية.

الشروط العامة للمنح

إنهاء أو الإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية.

عدم السفر في بعثات ألمانية سابقة إلا بعد استكمال فترة الالتزام بخدمة الوزارة.

تقارير كفاية بدرجة "ممتاز" خلال العامين السابقين.

عدم توقيع جزاءات خلال آخر 3 سنوات.

غير مسموح للعاملين بنظام التعاقد أو المكافأة.

خطوات وإجراءات التقديم

ملء استمارة التقديم الإلكترونية عبر الرابط المعلن.

آخر موعد للتقديم هو 30 أكتوبر 2025.

المستندات المطلوبة بعد القبول

على المتقدمين المقبولين من قبل الجهة المانحة التوجه إلى الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بديوان عام الوزارة – الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومعهم:

صحيفة أحوال وظيفية حديثة.

صورة بطاقة الرقم القومي.

إفادة بالموقف من البعثات التدريبية السابقة.

خطاب ترشيح من جهة العمل.

