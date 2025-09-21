إعلان

بيئة تعليمية آمنة وجاذبة.. هدف وزارة التعليم مع انطلاق العام الدراسي الجديد

05:30 ص الأحد 21 سبتمبر 2025

وزارة التربية والتعليم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على انتظام جميع الطلاب في مدارسهم على مدار الأسبوع الجاري، بحيث يلتزم كل صف بدخوله وفق جدول محدد، مع الحرص على دخول جميع الطلاب إلى فصولهم بنهاية الأسبوع، بما يضمن انطلاق العام الدراسي الجديد بشكل منظم ومنضبط.

متابعة تسليم الكتب المدرسية والانضباط داخل الفصول

وأشارت الوزارة إلى أهمية متابعة تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب، فضلاً عن متابعة حضور الطلاب والتأكد من تطبيق نظام الغياب على الجميع. كما شددت على ضبط الكثافة الطلابية بحيث لا يزيد عدد الطلاب في الفصل الواحد عن 50 طالباً، لضمان تقديم تعليم فعال وملائم لكل الطلاب.

التقييم الأسبوعي والإشراف على المناهج

كما تولي الوزارة اهتماماً خاصاً بمتابعة أعمال التقييم الأسبوعي للطلاب، بالإضافة إلى متابعة أعمال الإشراف على شرح المقررات الدراسية بشكل دقيق لضمان استيعاب الطلاب للمناهج الجديدة وتحقيق أهداف العملية التعليمية.

جاهزية المدارس وتهيئة البيئة التعليمية

أكدت وزارة التربية والتعليم على التأكد من جاهزية المدارس من حيث النظافة وتوفير المقاعد اللازمة للطلاب، مع تهيئة بيئة تعليمية آمنة وجاذبة، كما تهدف هذه الإجراءات إلى منح الطلاب فرص ممارسة أنشطة تعليمية وتربوية متكاملة منذ اليوم الأول للعام الدراسي.

اقرأ أيضاً:

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2025

تعليم القاهرة: الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال 2.6 مليون طالب مع بداية العام الدراسي الجديد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم الكتب المدرسية الكثافة الطلابية العام الدراسي الجديد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026