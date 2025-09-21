كتب- أحمد الجندي:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على انتظام جميع الطلاب في مدارسهم على مدار الأسبوع الجاري، بحيث يلتزم كل صف بدخوله وفق جدول محدد، مع الحرص على دخول جميع الطلاب إلى فصولهم بنهاية الأسبوع، بما يضمن انطلاق العام الدراسي الجديد بشكل منظم ومنضبط.

متابعة تسليم الكتب المدرسية والانضباط داخل الفصول

وأشارت الوزارة إلى أهمية متابعة تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب، فضلاً عن متابعة حضور الطلاب والتأكد من تطبيق نظام الغياب على الجميع. كما شددت على ضبط الكثافة الطلابية بحيث لا يزيد عدد الطلاب في الفصل الواحد عن 50 طالباً، لضمان تقديم تعليم فعال وملائم لكل الطلاب.

التقييم الأسبوعي والإشراف على المناهج

كما تولي الوزارة اهتماماً خاصاً بمتابعة أعمال التقييم الأسبوعي للطلاب، بالإضافة إلى متابعة أعمال الإشراف على شرح المقررات الدراسية بشكل دقيق لضمان استيعاب الطلاب للمناهج الجديدة وتحقيق أهداف العملية التعليمية.

جاهزية المدارس وتهيئة البيئة التعليمية

أكدت وزارة التربية والتعليم على التأكد من جاهزية المدارس من حيث النظافة وتوفير المقاعد اللازمة للطلاب، مع تهيئة بيئة تعليمية آمنة وجاذبة، كما تهدف هذه الإجراءات إلى منح الطلاب فرص ممارسة أنشطة تعليمية وتربوية متكاملة منذ اليوم الأول للعام الدراسي.

