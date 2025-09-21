خبير تربوي يكشف حقائق مهمة عن الدراسة للطالب المتفوق

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، إن هناك مجموعة من الحقائق التربوية التي ينبغي أن يدركها كل طالب وولي أمر، من شأنها أن تساعد على تحسين الأداء الدراسي ودعم العملية التعليمية.

الموهبة والجهد

أوضح "حجازي"، أن الموهبة تساعد الطالب على التعلم بشكل أسرع إذا تمت رعايتها وتنميتها، إلا أن الاجتهاد والجهد المنظم يظل عنصرًا أساسيًا لتحقيق التفوق، لاسيما مع وجود سقف محدد للجميع يتمثل في الدرجة النهائية.

التفوق لا يلغي الصعوبات

وأكد أستاذ علم النفس التربوي، أن الطالب المتفوق أو الموهوب قد يواجه صعوبات في بعض المواد، مشددًا على أن الموهبة لا تمنع وجود صعوبات تعلم، لافتًا إلى أن الإخفاق الدراسي ليس دائمًا سببه صعوبات التعلم، وإنما قد يرتبط بمشكلات أخرى مثل بطء التعلم أو ضعف التحصيل أو العجز المكتسب، ولكل حالة تدخل مناسب.

الإخفاق طبيعي أحيانًا

وأشار حجازي إلى أن بعض حالات الإخفاق لدى المتفوقين قد تكون عارضة نتيجة التعب أو الإرهاق، محذرًا من الاعتقاد الخاطئ بأن الطالب المتفوق يجب أن يحصل دائمًا على الدرجة النهائية.

أهمية التنظيم والبيئة الإيجابية

وأضاف أن الدماغ البشري يفضل التنظيم، سواء في بيئة التعلم أو طريقة عرض المعلومات، حيث يساعد ذلك على تقليل المجهود الذهني وتعظيم الاستفادة من القدرات المعرفية.

كما شدد على أن الأحاديث السلبية داخل الأسرة حول التعليم والمدرسة تؤثر مباشرة على دافعية الطالب، داعيًا أولياء الأمور إلى تبني خطاب إيجابي متفائل.

الصحة والتغذية

وأوضح حجازي أن الحالة الصحية للطالب تؤثر بشكل مباشر على الانتباه والتركيز، مؤكدًا أهمية علاج مشكلات مثل الأنيميا والحرص على التغذية السليمة والنوم الكافي.

طرق المذاكرة الفعّالة

وأكد أن التكرار قد لا يكون فعالًا دائمًا في مواجهة الإخفاق، وإنما ينبغي البدء بالمستوى الأدنى من المعلومة والتأكد من فهمه قبل الانتقال إلى المستوى الأعلى، كما نصح أولياء الأمور بعدم إعطاء الحلول مباشرة للطلاب، وإنما توجيههم لكيفية الوصول إليها بأنفسهم، مشددًا على أهمية اختيار وقت المذاكرة الأنسب للطالب نفسه وليس لولي الأمر.

اقرأ أيضاً:

25 مليار دولار صادرات و500 ألف وظيفة.. تفاصيل منطقة القنطرة غرب الصناعية

مدبولي: "القنطرة غرب" تستهدف صادرات بـ4 مليارات دولار سنويًا