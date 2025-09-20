انطلاق المعسكر التعريفي لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وزير التعليم ومحافظ الجيزة يفتتحان 3 مدارس جديدة استعدادًا للعام الدراسي

انطلقت فعاليات المعسكر التعريفي للطلاب الجدد بمدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية، وسط أجواء مليئة بالحماس والتفاعل، حيث جاء المعسكر ليكون أولى خطواتهم في التعرف على طبيعة المنظومة التعليمية المتميزة التي تقوم على التعلم التطبيقي والممارسة العملية.

ويهدف المعسكر إلى تعريف الطلاب بسمات هذه المدارس، التي تركز على الدمج بين الجانب النظري والتدريب العملي، بما يسهم في صقل المهارات وتنمية القدرات الإبداعية، استعدادًا لمتطلبات سوق العمل.

وتضمن البرنامج أنشطة متنوعة جمعت بين التعلم والمرح، مع التركيز على تنمية التفكير الابتكاري وحل المشكلات والعمل الجماعي.

كما جرى التعريف بمشروع الكابستون، الذي يعد أحد الركائز الأساسية بالمنظومة، حيث يخوض الطالب تجربة التعامل مع تحديات واقعية وتحويل الأفكار إلى حلول مبتكرة عبر خطوات علمية منظمة.

وتسعى مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال هذه التجربة إلى إكساب طلابها مجموعة من الجدارات التي تميز خريجيها، أبرزها:

إتقان المهارات الفنية المرتبطة بالتخصص.

تعزيز القدرة على التفكير الإبداعي والابتكار.

ترسيخ روح الفريق وتحمل المسؤولية.

ويمثل هذا المعسكر نقطة انطلاق في رحلة تعليمية جديدة، تهدف إلى إعداد جيل قادر على الإبداع وصناعة المستقبل، عبر ربط المعرفة بالحياة وتحويلها إلى إنجازات ملموسة تخدم المجتمع والاقتصاد الوطني.



