الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

انطلقت صباح اليوم السبت الدراسة في عدد من مدارس محافظة الإسكندرية، معلنة بدء العام الدراسي الجديد 2025/2026 في المدارس الحكومية التي تعمل بنظام الفترتين، على أن تنتظم الدراسة غدًا الأحد في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

وقال الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن الدراسة انتظمت اليوم في المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، وتم استقبال الطلاب بطريقة مميزة بالأغنيات الوطنية ورفع علم مصر وتسليم الكتب الدراسية، على أن تنتظم الدراسة بجميع مدارس المحافظة غدًا الأحد.

وأصدر أبوزيد تعليماته لمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية بمتابعة المدارس، وتكليف فرق المتابعة بتقويم الأداء، بالإضافة إلى متابعة سير العملية التعليمية وحسن التواصل مع أولياء الأمور، مؤكدًا أهمية التزام الطلاب بالحضور والمواظبة ورفع قيمة الانضباط.

وفي مشهد احتفالي مميز، استقبل طلاب الصف الأول الابتدائي بمدارس العجمي غرب الإسكندرية العام الدراسي الجديد بالأعلام والبالونات، وسط فرحة كبيرة بين الأطفال الذين استمتعوا بالألعاب والفقرات الترفيهية قبل طابور الصباح.

وشهدت الفعاليات حضورًا رسميًا من قيادات الإدارة التعليمية، بينهم هبة سليمان، مدير إدارة العجمي التعليمية، وخالد حماد، وكيل الإدارة، وعلي محسن، مدير إدارة التعليم الابتدائي، إلى جانب جمال الطلخاوي، رئيس مجلس أمناء الإدارة، وحلمي عبد الفتاح، نائب رئيس المجلس، ومدحت عبد الخالق، مدير أمن الإدارة.

وأوضحت هبة سليمان أن أول يوم دراسي لطلاب الصف الأول الابتدائي يُعد يومًا استثنائيًا، مشيرة إلى حرص الإدارة على توفير بيئة مريحة للطلاب الجدد وتجنب أي رهبة قد تصاحبهم في بداية مشوارهم التعليمي. وأضافت أن الكتب الدراسية تم تسليمها لجميع الطلاب ووُضعت على الديسكات داخل الفصول، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، والدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، ومحافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن، دون النظر إلى سداد المصروفات.

من جانبه، أوضح خالد حماد أن اليوم الدراسي اقتصر على استقبال طلاب الصف الأول الابتدائي في مدارس التعليم العربي، بينما ستستكمل باقي الصفوف الدراسية غدًا الأحد، بما في ذلك المدارس التجريبية. وأكد أن فرق الإدارة تواجدت ميدانيًا في المدارس للتأكد من انتظام العملية التعليمية وعدم وجود أي مشكلات.

وأشار علي محسن إلى أن مدارس التعليم العام استعدت جيدًا لانطلاق العام الدراسي، وشهدت انتظامًا واضحًا وسط أجواء مبهجة ساهمت في إزالة رهبة اليوم الأول من نفوس التلاميذ.

وفي السياق ذاته، قال جمال الطلخاوي إن مجلس الأمناء حرص على التواجد ميدانيًا ممثلًا عن أولياء الأمور، لمتابعة سير العملية التعليمية والمشاركة في أول أيام الدراسة، مشيرًا إلى عدم وجود أي معوقات تُذكر. وأضاف حلمي عبد الفتاح أن المجلس تواصل مع أولياء الأمور أمام المدارس للتأكد من رضاهم عن التنظيم، كما تم توزيع الحلوى والأدوات المدرسية على التلاميذ كنوع من الدعم والمشاركة المجتمعية.

وتأتي هذه الانطلاقة المبكرة في إطار خطة الوزارة لتوزيع الصفوف الدراسية على مراحل خلال الأسبوع الجاري، لتفادي التكدس وتحقيق الانضباط، خاصة في المدارس ذات الكثافة المرتفعة، حيث لا تتعدى أعداد الطلاب في الفصل الواحد 50 طالبًا.

ويشمل العام الدراسي الجديد 172 يومًا فعليًا للدراسة، مع التركيز على الأنشطة الصفية والتكامل بين المناهج النظرية والتطبيقية.

