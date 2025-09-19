كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، إن هناك مجموعة من المتطلبات الأساسية التي يجب على طلاب الصفين الأول والثاني بالثانوية العامة والصف الأول بنظام البكالوريا مراعاتها للنجاح في نظام التقييم الجديد.

وأوضح "حجازي" أن الطلاب مطالبون بالالتزام بالحضور من اليوم الأول للدراسة، نظرًا لتخصيص درجات للحضور، إضافة إلى ضرورة مذاكرة الدروس ومراجعتها بانتظام استعدادًا للتقييمات الأسبوعية والشهرية.

وأكد على أهمية متابعة الطلاب لمنصات الوزارة التعليمية منذ البداية، والاطلاع على نماذج التقييمات التي تقدمها الوزارة لضمان الاستعداد الكامل.

وأشار إلى أن اختيار النشاط المدرسي يعد جزءًا من متطلبات النظام، مشددًا على ضرورة أن يختار الطالب النشاط الذي يستطيع أداؤه بسهولة لضمان تحقيق أفضل الدرجات.

وأضاف "حجازي" أن الالتزام بالسلوك الحسن والتعامل باحترام مع الزملاء والمعلمين والعاملين داخل المدرسة، والالتزام بلائحة الانضباط المدرسي، يعد من عناصر التقييم المهمة، حيث تم تخصيص درجات للسلوك والانضباط داخل المدرسة.

