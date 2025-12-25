فيديو لعامل يفض مشاجرة بين طالبات بالخرطوم يثُير الجدل.. والتعليم توضح

أثار مقطع فيديو متداول على صفحات التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل بين أولياء الأمور، حيث يظهر عامل بإحدى المدارس التابعة لإدارة الوراق التعليمية وهو يتدخل لفض مشاجرة كبيرة بين طالبات باستخدام خرطوم المياه، الأمر الذي أثار حالة من الاستغراب بين متابعي الفيديو.

وفي هذا السياق، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن الفيديو يعود إلى العام الدراسي الماضي وليس له علاقة بالفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الإجراءات القانونية اللازمة قد تم اتخاذها وقتها.

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن إعادة نشر الفيديو جاء نتيجة لإثارة البلبلة، مشددًا على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة وعدم الانسياق وراء الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

