أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتابًا دوريًا رقم (21) بتاريخ 4 ديسمبر 2025، بشأن تنظيم وتوحيد جهود التدريبات وورش العمل واللقاءات التنويرية والتنفيذية والإثرائية والندوات بديوان عام الوزارة.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي انطلاقًا من رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى الارتقاء المستمر بالمنظومة التعليمية، وحرصها على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الكوادر البشرية وتنمية مهاراتها المهنية بما ينعكس إيجابيًا على جودة العملية التعليمية.

ونص الكتاب الدوري على التزام جميع الإدارات المركزية والإدارات العامة بديوان عام الوزارة بالحصول على موافقة مسبقة من الإدارة المركزية لشئون المعلمين، ممثلة في الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية، قبل عقد أي تدريبات أو ورش عمل أو لقاءات تثقيفية أو توعوية أو ندوات أو برامج إثرائية، سواء داخل الوزارة أو بالتعاون مع جهات خارجية، وذلك لضمان التنسيق الفعال وتكامل البرامج التدريبية مع الاستراتيجية العامة للوزارة، وتوحيد المناهج التدريبية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية.

كما كلف الكتاب الدوري الإدارة المركزية لشئون المعلمين بمراجعة واعتماد الخطط التدريبية، وتقديم الدعم الفني اللازم، إلى جانب المتابعة الدورية لتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل واللقاءات المختلفة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وتطوير الأداء المهني للكوادر التربوية.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ ما ورد في الكتاب الدوري اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع المتابعة الدقيقة للتنفيذ؛ تجنبًا للمساءلة القانونية وتحقيقًا للصالح العام.

