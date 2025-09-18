خريطة مناهج الثانوية العامة 2026.. المواد الأساسية والأنشطة والتقييمات

كتب- أحمد الجندي:

أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الشكل النهائي للمناهج والتقييمات الخاصة بطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026.

وأوضح الوزير، أن القرارات الجديدة جاءت بعد دراسة دقيقة لتحقيق العدالة بين الشعب العلمية والأدبية.

المواد الأساسية لشعبة العلوم:

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

الأحياء

الكيمياء

الفيزياء

المواد الأساسية لشعبة الرياضيات:

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

الرياضيات

الكيمياء

الفيزياء

المواد الأساسية للشعبة الأدبية:

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

التاريخ

الجغرافيا

الإحصاء

مواد نجاح ورسوب لا تدخل المجموع (موحدة لجميع الشعب):

التربية الدينية

اللغة الأجنبية الثانية

التربية الرياضية

التربية الوطنية

الأنشطة التربوية والمهنية (نجاح ورسوب فقط):

يلتزم جميع الطلاب بدراسة نشاط واحد من بين: التربية الفنية، التربية الموسيقية، الاقتصاد المنزلي، الكشافة والمرشدات، المسرح والتمثيل، الصحافة والإذاعة، خدمة المجتمع وتنمية البيئة، النشاط العلمي الإبداعي، المطالعة والمكتبات، تكنولوجيا الصناعة، تكنولوجيا الزراعة، ريادة الأعمال والمشروعات.

وأكد الوزير أن هذه الخريطة الجديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الجانب الأكاديمي والأنشطة التربوية، مع ضمان العدالة بين مختلف الشعب.

اقرأ أيضاً:

قرار وزاري جديد لتنظيم مواد وأنشطة الثانوية العامة والامتحانات الفصلية

احتفاءا بالوفاء.. صور لتكريم الراحلين والمتقاعدين والمتميزين في جامعة القاهرة

أول يومَين بالمدارس أنشطة فقط.. خطاب رسمي لـ"التعليم" لاستقبال الأطفال