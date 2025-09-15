كتب- أحمد الجندي:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الطلاب المقبولين بالالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2025/2026، مطالبون بطباعة إشعار نتيجة القبول من خلال الموقع الرسمي للوزارة، والتوجه به إلى إدارة المدرسة للحصول على خطاب رسمي معتمد. ويُستخدم هذا الخطاب في سحب ملف الطالب من مدرسته الثانوية المقيد بها.

تسليم ملفات القبول

وشددت الوزارة على ضرورة أن يقوم الطالب بتسليم ملفه إلى مدرسة المتفوقين التي تم قبوله بها بشكل مباشر، مرفقًا بجميع المستندات المطلوبة، أما فيما يتعلق بمدرسة المتفوقين بعين شمس، فقد أوضحت الوزارة أن المدرسة ستتولى بنفسها اتخاذ إجراءات تحويل الطالب إلكترونيًا، مع تسجيل بياناته ضمن قاعدة بيانات طلاب المدرسة، ضمانًا لانتظام العملية التعليمية.

الجدير بالذكر، كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت رسميًا، عن ظهور نتيجة التقديم في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي الجديد، وذلك بعد انتهاء مراحل الفحص والمراجعة الخاصة بملفات الطلاب المتقدمين.

رابط نتيجة التقديم في مدارس المتفوقين

أتاحت الوزارة رابطًا إلكترونيًا مخصصًا لمعرفة نتيجة التقديم، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول مباشرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم للاطلاع على النتيجة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

