التعليم: 5 مدارس جديدة لصناعة الدواء في 5 محافظات.. الشروط والتقديم

كتب- أحمد الجندي:

أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إطلاق مجموعة جديدة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في قطاع الصناعات الدوائية، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية والمعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية في روما.

يأتي ذلك؛ في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لتطوير التعليم الفني والتقني وإعداد جيل قادر على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

مواقع المدارس الجديدة

تشمل الخطة افتتاح خمس مدارس لصناعة الدواء للتكنولوجيا التطبيقية في عدة محافظات، وهي:

- مدرسة العبور بمحافظة القليوبية.

- مدرسة مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

- مدرسة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

- مدرسة برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

- مدرسة حلوان بمحافظة القاهرة.

شروط وآلية القبول

أوضحت الوزارة، أن التقديم متاح لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، وذلك عبر التسجيل الإلكتروني خلال أسبوع من تاريخ الإعلان عبر الرابط، من هنا. ‏

كما يشمل التقديم الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية، وطلاب العام الماضي 2023/2024، إضافة إلى المصريين العائدين من الخارج والطلاب الوافدين، وذلك عبر الرابط، من هنا. ‏

ودعت وزارة التربية والتعليم، أولياء الأمور والطلاب إلى متابعة الصفحة الرسمية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر الرابط، من هنا.