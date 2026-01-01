خبير يوضح أسباب مشكلات امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن المشكلات التي واجهها طلاب الصف الأول الثانوي خلال أداء امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي في الامتحانات الرسمية، الثلاثاء، جاءت نتيجة عدة أسباب، على الرغم من سلاسة الامتحان التجريبي لنفس المادة.

وأوضح شوقي في تصريحات له، أن الامتحان التجريبي كان يُؤدى في المنزل ولمدة 24 ساعة، ما منح الطلاب حرية كبيرة وتخفيفًا للقلق، بينما الامتحان النهائي أُدى داخل المدارس ولمدة 8 ساعات فقط، ما زاد من الضغوط النفسية على الطلاب وأولياء الأمور.

وأشار إلى أن دخول الطلاب في توقيت واحد أدى إلى حدوث مشكلات تقنية وسقوط الشبكات، رغم أن الامتحان شمل ثماني محافظات فقط (القاهرة، كفر الشيخ، دمياط، الوادي الجديد، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسكندرية) وعددهم نحو 230 ألف طالب من إجمالي يزيد على 750 ألفًا، مما يعكس وعي الوزارة بإمكانية حدوث المشكلات، لكنها في الوقت نفسه تكشف عن ضعف البنية التكنولوجية ببعض المدارس.

و أكد شوقي أن ضغوط الوقت المحددة بـ8 ساعات فقط داخل المدرسة، وأداء الطلاب للامتحان للمرة الأولى بشكل رسمي، ساهمت في زيادة احتمالات حدوث الأعطال والمشكلات الفنية.

لفت إلى وجود أخطاء في تحميل بنوك الأسئلة باللغة العربية أو الأجنبية، مما تسبب في ظهور بعض الأسئلة باللغة اليابانية، إضافةً إلى عدم برمجة الامتحان على الحفظ التلقائي لإجابات الطلاب، مما اضطر البعض لإعادة الإجابة في حال خروجهم لأي سبب تقني قبل الانتهاء، ما زاد من توترهم.

وأشار الخبير إلى تفاوت البنية التكنولوجية داخل المدارس، حيث تمكن بعض الطلاب من أداء الامتحان بسلاسة بينما واجه آخرون صعوبات كبيرة، إضافة إلى غياب خطط بديلة لإدارة المشكلات أثناء الامتحان، ما جعل الاعتماد على رد الفعل بدل الاستباقي.

و شدد شوقي على أن عدم معالجة المشكلات التي ظهرت في الامتحان التجريبي ساهم بشكل كبير في تكرارها خلال الامتحان الرسمي.

