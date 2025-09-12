كيف علّق أولياء الأمور على زيادة مصروفات المدارس التجريبية؟

كتب- أحمد الجندي:

أثارت زيادة مصروفات المدارس الرسمية للغات (التجريبية) وارتفاع أسعار الكتب المدرسية بشكل مفاجئ، حالة من الاستياء بين أولياء الأمور، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق العام الدراسي الجديد المقرر رسميًا في 20 سبتمبر 2025.

وعبّر عدد من أولياء الأمور عن غضبهم عبر جروب "حوار مجتمعي في التعليم"، معتبرين أن القرار يمثل عبئًا ماليًا غير مسبوق على الأسر.

وقالت منى توني، إحدى أولياء الأمور: «حاسة إن ولادي في التجريبي بيتعاقبوا لمجرد إني طالبت بالكتب، المصاريف كانت 700 جنيه، وفجأة ارتفعت مع الكتب لتصل 2700 جنيه! وأنا عندي 3 أولاد، ليه الأعباء بتزيد بالشكل ده؟».

وأضافت هبة فتحي: «يارب الوزير يستجيب ويتراجع عن القرار، لأنه ظلم كبير وعبء صعب على كل الناس».

من جانبها، طالبت منى سعد بمساواة طلاب المدارس التجريبية بنظرائهم في المدارس الحكومية قائلة: «إحنا بندفع في البريد زي الحكومي، ومن حقنا نستلم الكتب الموحدة على الأقل مجانًا».

أما مروة أحمد، فأكدت أن القرارات المفاجئة تربك الأسر: «كان الأولى تطبيق القرار على الدفعات الجديدة، علشان الأهالي يقدروا يحددوا ميزانيتهم قبل إدخال أولادهم. لكن رفع المصروفات 3 أضعاف على الطلاب الحاليين إخلال بالعقد المبرم بيننا وبين الوزارة، اللي كان بيضمن زيادة سنوية بنسبة 10% فقط».

