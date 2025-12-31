إعلان

حصاد 2025.. انضباط العملية التعليمية في المدارس وارتفاع نسبة الحضور لـ 87٪

كتب : أحمد الجندي

01:59 م 31/12/2025

وزارة التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت وزارة التربية والتعليم عن حصاد عام 2025، مؤكدة تحقيق تقدم ملموس في انضباط العملية التعليمية وتحسين جودة التعليم في المدارس المصرية.

وأوضحت الوزارة أن نسبة حضور الطلاب ارتفعت إلى 87٪ على مستوى الجمهورية، حيث تجاوزت نسب الحضور في المحافظات البحرية 90٪، فيما تراوحت في محافظات الصعيد بين 80٪ و85٪. ويعكس هذا الإنجاز فاعلية الإجراءات المتخذة لضبط العملية التعليمية في مختلف المراحل الدراسية.

وأرجعت الوزارة هذا التطور إلى تفعيل اللوائح المنظمة للعملية التعليمية، وتعزيز دور الإدارة المدرسية في المتابعة اليومية، والالتزام الكامل بالجداول الدراسية، بما يضمن تحقيق الانضباط دون الإخلال بالبعد التربوي، كما ركزت الوزارة على بناء علاقة إيجابية بين الطالب والمعلم داخل الفصل، إلى جانب خفض الكثافات الطلابية إلى أقل من 50 طالبًا في الفصل على مستوى الجمهورية.

كما أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بـالحضور والانصراف للطلاب والمعلمين، معتبرة الانضباط المدرسي عنصرًا أساسيًا لتحسين نواتج التعلم، بالتوازي مع تفعيل الأنشطة المدرسية لجذب الطلاب للمدرسة.

وفي هذا الإطار، قام محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بجولات ميدانية متواصلة للمدارس بمختلف المحافظات، حيث زار نحو 550 مدرسة خلال العامين الدراسيين الماضي والحالي، في تأكيد واضح على حرص الوزارة على متابعة سير العملية التعليمية على أرض الواقع.

اقرأ أيضا:

خطوات استخراج بدل فاقد لكارت الكهرباء خلال 30 دقيقة

هل أثر كسر ماسورة مياه شارع التسعين على تشغيل المونوريل؟

صفقة علم الروم.. مصر تتسلم 3.5 مليار دولار

الصحة: تشكيل لجنة لتنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم العملية التعليمية المدارس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026