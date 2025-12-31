كشفت وزارة التربية والتعليم عن حصاد عام 2025، مؤكدة تحقيق تقدم ملموس في انضباط العملية التعليمية وتحسين جودة التعليم في المدارس المصرية.

وأوضحت الوزارة أن نسبة حضور الطلاب ارتفعت إلى 87٪ على مستوى الجمهورية، حيث تجاوزت نسب الحضور في المحافظات البحرية 90٪، فيما تراوحت في محافظات الصعيد بين 80٪ و85٪. ويعكس هذا الإنجاز فاعلية الإجراءات المتخذة لضبط العملية التعليمية في مختلف المراحل الدراسية.

وأرجعت الوزارة هذا التطور إلى تفعيل اللوائح المنظمة للعملية التعليمية، وتعزيز دور الإدارة المدرسية في المتابعة اليومية، والالتزام الكامل بالجداول الدراسية، بما يضمن تحقيق الانضباط دون الإخلال بالبعد التربوي، كما ركزت الوزارة على بناء علاقة إيجابية بين الطالب والمعلم داخل الفصل، إلى جانب خفض الكثافات الطلابية إلى أقل من 50 طالبًا في الفصل على مستوى الجمهورية.

كما أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بـالحضور والانصراف للطلاب والمعلمين، معتبرة الانضباط المدرسي عنصرًا أساسيًا لتحسين نواتج التعلم، بالتوازي مع تفعيل الأنشطة المدرسية لجذب الطلاب للمدرسة.

وفي هذا الإطار، قام محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بجولات ميدانية متواصلة للمدارس بمختلف المحافظات، حيث زار نحو 550 مدرسة خلال العامين الدراسيين الماضي والحالي، في تأكيد واضح على حرص الوزارة على متابعة سير العملية التعليمية على أرض الواقع.

