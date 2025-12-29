بعد صرف سبتمبر وأكتوبر.. موعد صرف راتب نوفمبر لمعلمى الحصة

اشتكى عدد من معلمي الحصة من تأخر صرف رواتب شهر نوفمبر، مؤكدين أنهم حصلوا على مستحقات شهري سبتمبر وأكتوبر، ولكن مر شهر دون صرف راتب نوفمبر حتى الآن.

وأوضح المعلمون أن تأخر المستحقات تسبب في حالة من القلق، خاصة في ظل اعتماد عدد كبير منهم على هذه الرواتب كمصدر دخل أساسي، مطالبين بسرعة إنهاء الإجراءات وصرف المستحقات المتأخرة.

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن رواتب معلمي الحصة عن شهر نوفمبر يتم الانتهاء منها حالياً، مشددًا على أن إجراءات الصرف تسير في مسارها الطبيعي.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المديريات تعمل على إنهاء الإجراءات اللازمة، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتم صرف الرواتب، في إطار حرص الوزارة على انتظام صرف مستحقات المعلمين وتقدير جهودهم داخل العملية التعليمية.

